Успехи в здравоохранении возможны только при стабильном развитии государства - врач

31 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Успехи в системе здравоохранения достигаются только при стабильном развитии государства. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА врач-инфекционист Витебской областной клинической инфекционной больницы Лариса Лагутчева.

"Только при стабильном развитии государства планомерно развиваются и социальные направления, в том числе система здравоохранения. Поэтому если в государстве все хорошо, то и здравоохранение делает успехи", - подчеркнула врач.

По ее мнению, очень важно сохранить и развить имеющиеся достижения во всех сферах, ценить стабильность и мирную обстановку. "Мы живем в спокойной стране, не боимся каких-то потрясений, военных действий, трудимся в спокойных условиях, что позволяет без опасений планировать будущее. Достаточно оглянуться на другие страны, чтобы сравнить и осознать эту ценность", - убеждена Лариса Лагутчева.

В качестве примера она привела ситуацию с коронавирусной инфекцией, которая нарушила планы многих людей, заставила по-новому взглянуть на привычные вещи - возможность близкого общения с родными и друзьями, проведения больших праздников, путешествий. Особенно сильно прочувствовать изменения пришлось медицинским работникам. "Было трудно, потому что обстановка сложилась серьезная, инфекция - новая, изменились привычные условия труда. Однако мы все сплотились и сработали так, как положено. Все медработники работали с полной самоотдачей и ответственностью. Трудились коллегиально, за что хочу поблагодарить всех своих коллег", - сказала собеседница.-0-