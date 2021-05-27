Успехом правит труд. Как развивается сельхозпредприятие "КантриМилк" в Кобринском районе

Сельхозпредприятие "КантриМилк" в 2015 году досталось директору Людмиле Волоховой, мягко говоря, не самое передовое в Кобринском районе: с немалыми долгами и коллективом, который давно потерял надежду на лучшие времена. Всего-то через пять лет здесь уже смело считают прибыль, закупают новую технику и строят планы по реконструкции ферм.

Шестая весна директора

Независимо от сезона рабочий день у Людмилы Александровны начинается в 7 утра: подписать документы, провести планерку, а дальше – за руль и вперед по хозяйству. ООО "КантриМилк" по площади предприятие небольшое – сельхоз­угодий 3 тысячи гектаров, молочно-товарный комплекс и две фермы. Центральная усадьба хозяйства находится в агрогородке Пески, всего в 10 километрах от Кобрина. Сюда вот уже шестой год и торопится директор каждое утро.

– Нравится, когда получается без спешки приехать, припарковать автомобиль и пройтись по хозяйству, поговорить с работниками. Затем проехать к полю, посмотреть на будущий урожай. Очень ценю такие моменты, – говорит Людмила Волохова и вспоминает свой первый директорский год. – Задачи стояли непростые. Первым делом нужно было собрать команду ответственных, грамотных и квалифицированных специалистов, а главное – неравнодушных к общему делу людей. И получилось ведь. Очень ценю в работниках их трудолюбие и отсутствие безразличия. Не поверите, но нам интересно работать на земле и летом, и зимой, повышая год за годом результаты.

В штате предприятия 140 человек, и каждого Людмила Волохова считает специалистом в своей сфере: механизаторы и комбайнеры умело управляют техникой, операторы машинного доения строго следят за плюсами по молоку, у животноводов во внимании каждый грамм привесов.

Механизатору Валентину Романюку доверили новый комбайн

Животновод Марина Ющик после получения диплома мечтает работать в родном хозяйстве зоотехником

Зоотехник-селекционер Дмитрий Козак и начальник отдела животноводства – главный ветврач Олег Млечко – настоящие специалисты в сельском хозяйстве

Одним словом, сегодня коллектив ООО "КантриМилк" – это настоящая команда единомышленников.

– Сельское хозяйство – труд очень непростой. Но стараемся друг другу помогать и поддерживать. Мы здесь как одна большая семья, у которой взаимовыручка на первом месте, – улыбается Людмила Александровна. – В этом году мы закрыли все просроченные задолженности по лизингам, вышли на график погашения. А когда-то нам элементарно не хватало денег, чтобы провести всю технологическую цепочку сева. Экономили на нескольких этапах, например, могли обойтись без одной из обработок. Сейчас же такого мы позволить себе не можем – есть технология и ей следуем строго, ведь она дает возможность увеличить урожайность. Все благодаря людям, которые работают в "КантриМилк".

Урожаю – быть!

Посевная, к слову, в этом году прошла в хозяйстве по плану. На текущий момент уже завершен сев кукурузы, на очереди – заготовка кормов.

– В целом озимые перенесли холода неплохо. По этому сезону, правда, есть вопросы по тритикале, в частности сорта "Гренада". Выпады большие. Вероятно, неприспособлен этот сорт к нашим широтам, да еще в условиях минувшей суровой зимы, – считает главный агроном Геннадий Рубель. – А так сеем стандартные и привычные для нас культуры: озимую пшеницу и рапс, пивоваренный ячмень, кукурузу на зерно и силос, люцерну, многолетние травы на корма.

Не любят агрономы давать прогнозы по будущему урожаю, но Геннадий Евгеньевич не стал исключать, что в этом сезоне себя должны хорошо проявить яровые культуры.

– Погодные условия подходящие: прохлада и обилие осадков. Также дам хороший прогноз и по урожайности гороха, ярового ячменя. Думаю, озимые тоже не подкачают.

С приходом нового руководителя и улучшением финансового положения хозяйство стало активнее обновлять машинно-тракторный парк, пополнив его новыми "МАЗами", кормоуборочным комбайном, посевным агрегатом, тракторами, прицепами и другой современной высокопроизводительной техникой. Одним из последних приобретений стал зерноуборочный самоходный комбайн нового поколения – "Полесье" КЗС-3219КР. В Беларуси такой есть всего в нескольких хозяйствах.

– Новая техника – это всегда хорошее подспорье в работе. Да и механизаторам сразу стало веселее и интереснее трудиться, – отмечает директор. – Кому не хочется весь день обойтись без малейшей поломки?! От этого зависит выработка, следовательно, и заработная плата.

Планировать = развиваться

Прорабатывается сейчас и возможность скорейшей реконструкции молочно-товарного комплекса с заменой доильного оборудования. В хозяйстве содержится более 2000 голов КРС, из которых 910 – дойное стадо. Удой на корову по итогам 2020-го составил 7369 килограмм молока. За последние годы он вырос больше чем в два раза.

Задача на этот год – нарастить производительность основного стада на 7%. Ожидаемый удой на корову, по подсчетам экономистов, должен составить 7896 килограмм белого золота.

– Мы хотим строить, и нам нужно строить. Старые здания уже давно себя изжили. Могу сказать, что, выбравшись из финансовых обязательств, а это свыше 36 млрд рублей (до деноминации), мы можем строить оптимистические планы, – говорит Людмила Александровна. – Сейчас обсуждаем вопрос реконструкции доильного зала МТК "Пески" с последующим его расширением. Планируем начать работы в 2022 году.

В планах на 2021 год

Удой на корову 7896 кг молока

Заготовка кормов не менее 38 ц к.ед. на условную голову

Урожайность зерновых не ниже 40 ц/га

Объем валового сбора 5800 тонн зерна

Урожайность рапса не ниже 36 ц/га

Марина МАНУЙЛИК,

Фото Павел ОРЛОВСКИЙ

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