Успехом правят инновации

ОАО "Пинский опытно-механический завод" – современное предприятие. Его основная деятельность – выпуск широкого модельного ряда насосного оборудования, станков для металлообработки, оборудования для сортировки и переработки ТКО.

Ассортиментный перечень выпускаемой продукции состоит более чем из 150 наименований. Основное направление – промышленные, центробежные, многоступенчатые насосы высокого давления, которые используются в коммунальной сфере, горнодобывающей и нефтяной промышленности. Около 90% насосной продукции предприятие поставляет на экспорт. Большая часть уходит в Россию, а также Украину, Грузию, Монголию, Казахстан.

С 2017-го на ОАО реализуется масштабный инновационный проект, основная задача которого – развитие инновационной деятельности завода по внедрению новых видов насосного оборудования. Так, в первый же год проекта в каталоге предприятия появились насосы с открытым рабочим колесом. С 2018 года здесь приступили к разработкам уникального продукта – вертикального многоступенчатого насоса, аналогов которому нет в Беларуси и сегодня.

– Это отдельный вид насосов, отличающийся наличием входного и выходного патрубка с множеством ступеней между ними. Вертикальные насосы обладают повышенной производительностью и способны создавать большой напор при небольших подачах, – по-ясняет директор ОАО "Пинский опытно-механический завод" Дмитрий Побулый. – Такое оборудование часто применяется в сложных технических процессах, связанных с перекачкой различных жидкостей в широком температурном диапазоне.

По словам руководителя, реализация инновационного проекта – серьезный шаг, требующий и наличия высококвалифицированных кадров, и проведения масштабной модернизации: замены устаревшего оборудования новыми эффективными станками. Так, в начале года масштабная модернизация с установкой новой итальянской линии литья коснулась литейного цеха. В целом к 2021 году на заводе планируется завершить проект, выйдя на полную мощность по производству вертикальных насосов.

Кроме этого, предприятие специализируется на производстве не только насосов для воды и битума, а также подогревателей пароводяных и водоводяных, чугунного литья, запорной арматуры, металлоформ, пожарных резервуаров. Предлагаются услуги литья по чертежам заказчика и сервисные.

В 2016 году ОАО "Пинский опытно-механический завод" приступил к выпуску сортировочных линий ТБО.

– Это полностью разработка нашего конструкторского бюро. За четыре года изготовили шесть мусоросортировочных станций для предприятий Брестской области, – отмечает Дмитрий Побулый. – А не так давно выиграли тендер на поставку сортировочного оборудования мощность 50 тыс. тонн с сепарацией и магнитным удалением металла, прессами и конвейером для одного из предприятий Гродненщины.

Планы у коллектива завода грандиозные. Останавливаться на достигнутом здесь точно не собираются. Для этого у пинских мастеров есть все необходимое – накопленный годами технологический опыт, эффективное оборудование, а главное – амбициозные кадры, которые способны вывести на новую вершину.

ОАО "Пинский опытно-механический завод" с 2011 года входит в структуру группы компаний "ПАК".

Марина МАНУЙЛИК, газета 7 Дней

Фото Вадима Якубёнка.

Размещение рекламы на БЕЛТА