Успенский Жировичский монастырь вновь открывается для паломников

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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успенский Жировичский монастырь и дома паломников с 1 июня вновь открывают свои двери для паломников и всех желающих посетить святую обитель, сообщается на сайте Минской Духовной семинарии.
Богослужения в монастыре, как и прежде, будут совершаться ежедневно. С расписанием служб можно ознакомиться на официальном сайте обители.
При посещении монастыря необходимо соблюдать рекомендации по профилактике распространения коронавируса: социальное дистанцирование, личную гигиену, респираторный этикет.-0-