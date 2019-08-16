Установлена стимулирующая выплата работникам университетской клиники в Гродно

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси установило медработникам университетской клиники, созданной на базе Гродненской областной клинической больницы, и профессорско-преподавательскому составу Гродненского государственного медуниверситета, осуществляющему клиническую работу в этой клинике, стимулирующую выплату в виде надбавки в размере до 100% оклада. Это предусмотрено постановлением министерства №55 от 13 июня 2019 года, сообщает БЕЛТА.

Конкретный размер надбавки медработникам будет устанавливать руководитель университетской клиники, а профессорско-преподавательскому составу - руководитель медуниверситета с учетом сложности, ответственности и объема выполняемых работ.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2021-го.

Пилотный проект по созданию университетской клиники в Гродно реализуют в 2019-2021 годах. Он направлен на дальнейшее совершенствование практико-ориентированной подготовки медицинских кадров. Клиническую работу здесь будет вести профессорско-преподавательский состав медуниверситета и врачи-специалисты университетской клиники. По итогам пилотного проекта проанализируют его результаты и рассмотрят целесообразность создания университетских клиник в регионах с участием медуниверситетов страны.-0-