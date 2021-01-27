Устранять перебои в электроснабжении в Брестской области помогают бригады из других регионов

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области перебои в электроснабжении устраняют более 500 энергетиков. Привлечены специалисты из других регионов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Брестэнерго".

"Обстановка на утро 27 января остается сложной, но контролируемой. Восстановительные работы велись всю ночь. Силами РУП "Брестэнерго" сформированы 143 бригады, на объектах работают более 500 человек. С учетом масштабов повреждений и для более оперативного восстановления линий электропередачи привлечены специалисты из других областей", - отметили в "Брестэнерго".

В помощь брестским энергетикам прибыли 18 бригад из Минска, Гомеля, Могилева и Гродно. Масштабные аварийно-восстановительные работы ведутся в Пинских, Барновичских и Пружанских электросетях.

"По данным на 11.30, остаются отключенными 803 трансформаторные подстанции. Перебои с электроснабжением наблюдаются в 130 населенных пунктах, на 33 фермах. Энергетики будут работать в усиленном режиме до полного восстановления электроснабжения всех потребителей", - подчеркнули на предприятии.-0-