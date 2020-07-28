Утечку воды по ул.Горецкого в Минске локализовали

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 15.30 на ул.Горецкого в Минске, где прорвало трубу, утечка воды локализована, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УП "Минскводоканал".

Сейчас восстанавливается поврежденный участок водовода.

На предприятии уточнили: водовод диаметром 900 мм повредила во время работ строительная организация СУ-72 "Трест 15".

Ранее, 7 июля, по ул.Горецкого, 3 была повреждена транзитная магистраль, которая связывает котельную "Курасовщина" с Минской ТЭЦ-4. Участок быстро локализовали, тепло потребителям подавалось от котельной "Курасовщина".-0-