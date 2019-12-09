Утром в Минске из-за ДТП на четырех участках останавливался городской транспорт

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 9 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
08:58 Ambassador пятый год подряд становится "Народной маркой" Общество
08:57 Паучи VELO вышли на рынок Беларуси Технологии
08:56 В Беларуси появится первый в мире интернет-магазин, в котором можно купить товар по запаху Технологии
08:55 "Евроопт" стал семикратным победителем "Народной марки", завоевав гран-при услуг Общество
08:54 "Парк Челюскинцев": новый уровень вашей жизни! Общество
08:53 Премия "Лидер потребительского рынка" будет вручена в пятый раз Общество
08:44 Утром в Минске из-за ДТП на четырех участках останавливался городской транспорт Регионы
08:29 В Минске стартует зимняя акция помощи бездомным Регионы
08:03 Представительница ЮАР стала "Мисс Вселенная" В мире
08:00 Картина выходных: переговоры Лукашенко и Путина, 20-летие подписания Договора о Союзном государстве и новации транспорта Общество
07:52 Фестиваль творчества детей-инвалидов даст старт акции "Наши дети" в Минской области Регионы
07:37 Областной благотворительный праздник соберет в Витебске 950 детей Регионы
07:20 В Новой Зеландии началось извержение вулкана В мире
07:10 Два человека найдены погибшими при пожарах в Витебской области Происшествия
01:17 В аэропорту Чикаго умер рэпер Juice WRLD В мире
00:33 Жертвами непогоды в Уганде стали 22 человека В мире
08.12.19
08.12.19 23:44 Сын Валерии госпитализирован после аварии под Санкт-Петербургом В мире
08.12.19 23:24 ФОТОФАКТ: Белорусские сборные U-16 стали чемпионами международного турнира по баскетболу Спорт
08.12.19 22:40 Белорусские пловцы завоевали бронзу в комбинированной эстафете на ЧЕ в Глазго Спорт
08.12.19 22:19 В Великобритании могут появиться новые типы виз В мире
08.12.19 21:27 Рапота: от медицины до освоения Арктики - перспективные темы сотрудничества в СГ Политика
08.12.19 21:09 Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла золото на 100 м баттерфляем на ЧЕ в Глазго Спорт
08.12.19 21:05 Футболисты "Ростова" разгромили "Спартак" в матче чемпионата России Спорт
08.12.19 20:51 В Италии зажгли самую большую в мире елку Калейдоскоп
08.12.19 20:17 Белорус Егор Гринько завоевал серебряную медаль юношеского ЧЕ по тяжелой атлетике Спорт
08.12.19 19:59 Хоккеисты минского "Динамо" уступили московскому ЦСКА в матче домашней серии чемпионата КХЛ Спорт
08.12.19 19:56 Волейболистки "Минчанки" уступили казанскому "Динамо" в матче 8-го тура российской суперлиги Спорт
08.12.19 19:54 Работа над изменениями в Конституцию не должна проводиться в спешке - Мицкевич Политика
08.12.19 19:36 Количество жертв обрушения жилого дома в Найроби достигло семи В мире
08.12.19 19:08 Белорусские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
09 декабря 2019, 08:44

Утром в Минске из-за ДТП на четырех участках останавливался городской транспорт

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 25, 52, 44 и 77, говорится в оперативной информации на сайте ГП "Минсктранс", сообщает БЕЛТА.

С 8.00 на ул.Горецкого - ул.Шаранговича в направлении Кунцевщины не ходят троллейбусы № 25 и 52. Их перенаправили по пр.Дзержинского, ул.Железнодорожной, Уманской, Гурского, Пономаренко, Бельского, Притыцкого.

С 8.16 за остановочным пунктом "Одинцова" в направлении ДС "Запад-3" из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 44, 77. Они временно едут по ул.Притыцкого, Одинцова.

Кроме того, сегодня утром из-за ДТП еще дважды останавливалось движение общественного транспорта, эти проблемы уже ликвидированы. Так, с 6.43 до 7.05 на ул.Серова,1 в обоих направлениях стояли автобусы на маршрутах № 28, 97. С 6.40 до 7.45 из-за ДТП стороннего транспорта в районе остановки "Гинтовта" в направлении Уручья не ходили троллейбусы № 2 и 42.

По данным ресурса "Яндекс. Пробки", движение в столице затруднено на нескольких участках, в целом фиксируются 6-балльные пробки. Один из самых напряженных участков - по проспекту Дзержинского в сторону центра. В районе съезда на улицу Алибегова произошло двойное ДТП, пробка растянулась почти до МКАД. Об остановке общественного транспорта на участке не сообщается.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ДТП Минск транспорт
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Минске стартует зимняя акция помощи бездомным
Фото из архива Фестиваль творчества детей-инвалидов даст старт акции "Наши дети" в Минской области
Фото из архива Областной благотворительный праздник соберет в Витебске 950 детей
ФОТОФАКТ: В Гродно включили новогоднюю иллюминацию
РЕПОРТАЖ: Ребенок-поваренок и кулинарные шедевры в три с половиной года
Найденные в Украине останки белоруса-красноармейца перезахоронили в Толочине
Главное
Во время переговоров Лукашенко на переговорах с Путиным: не просим ничего, только равные условия
На переговорах в Сочи согласованы дорожные карты по электроэнергетике и таможенной сфере
Работа над изменениями в Конституцию не должна проводиться в спешке - Мицкевич
Ambassador пятый год подряд становится "Народной маркой"
Топ-новости
Картина выходных: переговоры Лукашенко и Путина, 20-летие подписания Договора о Союзном государстве и новации транспорта
Лукашенко и Путин проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге
"Парк Челюскинцев": новый уровень вашей жизни!
"Евроопт" стал семикратным победителем "Народной марки", завоевав гран-при услуг
Ковальчук: спорт - объединяющая сила для Беларуси и России
Рапота: от медицины до освоения Арктики - перспективные темы сотрудничества в СГ
Премия "Лидер потребительского рынка" будет вручена в пятый раз
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла золото на 100 м баттерфляем на ЧЕ в Глазго
Беларусь и Россия серьезно сблизили позиции по нефти и газу - Орешкин
ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский международный клуб жен послов провел Рождественскую благотворительную ярмарку
Путин надеется, что Беларусь и Россия получат заметные преимущества от интеграции в СГ
Передовой опыт Беларуси в области акушерства полезен другим странам - исполнительный директор ЮНФПА
Белорусские батутисты выиграли еще два золота на ЧМ среди юниоров в Токио
Кочанова представила сотрудникам Администрации Президента нового руководителя
Автобусом и поездом: белорусы смогут покупать билеты на комбинированный маршрут на одном ресурсе
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.