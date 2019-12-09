Утром в Минске из-за ДТП на четырех участках останавливался городской транспорт

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 25, 52, 44 и 77, говорится в оперативной информации на сайте ГП "Минсктранс", сообщает БЕЛТА.

С 8.00 на ул.Горецкого - ул.Шаранговича в направлении Кунцевщины не ходят троллейбусы № 25 и 52. Их перенаправили по пр.Дзержинского, ул.Железнодорожной, Уманской, Гурского, Пономаренко, Бельского, Притыцкого.

С 8.16 за остановочным пунктом "Одинцова" в направлении ДС "Запад-3" из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 44, 77. Они временно едут по ул.Притыцкого, Одинцова.

Кроме того, сегодня утром из-за ДТП еще дважды останавливалось движение общественного транспорта, эти проблемы уже ликвидированы. Так, с 6.43 до 7.05 на ул.Серова,1 в обоих направлениях стояли автобусы на маршрутах № 28, 97. С 6.40 до 7.45 из-за ДТП стороннего транспорта в районе остановки "Гинтовта" в направлении Уручья не ходили троллейбусы № 2 и 42.

По данным ресурса "Яндекс. Пробки", движение в столице затруднено на нескольких участках, в целом фиксируются 6-балльные пробки. Один из самых напряженных участков - по проспекту Дзержинского в сторону центра. В районе съезда на улицу Алибегова произошло двойное ДТП, пробка растянулась почти до МКАД. Об остановке общественного транспорта на участке не сообщается.-0-