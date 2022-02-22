УВД: милиция Могилевской области готова оперативно реагировать на любые изменения обстановки

22 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Милиция Могилевской области готова оперативно отреагировать на любые изменения обстановки в период референдума. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника УВД - начальник милиции общественной безопасности Артур Шахлай.

По его словам, для обеспечения безопасности во время досрочного голосования и непосредственно в день референдума милиция Могилевской области будет нести службу в усиленном варианте.

"Сотрудниками милиции совместно с заинтересованными проведено обследовании всех избирательных участков на предмет соответствия мерам безопасности, - отметил он. - Все помещения для голосования оборудованы кнопками тревожной сигнализации. Сотрудники органов внутренних дел будут следить за соблюдением общественного порядка на избирательных участках, оказывать незамедлительное содействие должностным лицам избирательных комиссий в осуществлении ими своих полномочий".

Предусмотрен резерв сотрудников органов внутренних дел, которые в случае совершения противоправных действий будут незамедлительно на это реагировать. "Принимаемые меры позволят обеспечить общественный порядок и безопасность в указанный период, а также в случае необходимости оперативно отреагировать на любые изменения обстановки", - подчеркнул начальник милиции общественной безопасности.-0-