УВД Витебского облисполкома: международный опыт помогает совершенствовать методы борьбы с педофилией

16 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области постоянно совершенствуются методы борьбы с педофилией. Этому во многом способствует сотрудничество и обмен опытом с коллегами из других стран, рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома Олег Горбачев.

В Витебской области больше всего в стране выявляется пострадавших от педофилов - с начала года около 100 детей. Эти преступления носят в большинстве своем латентный характер. И здесь в вопросах противодействия посягательствам на половую неприкосновенность несовершеннолетних правоохранители объединили свои усилия с медиками и педагогами. В 2016 году в Витебской области в практику работы учителей внедрены методические рекомендации по выявлению подобных преступлений: в соответствии с ними медики и педагоги сообщают правоохранителям о подозрительных случаях. Во многом благодаря подобному взаимодействию удалось получить больше информации о выявленных фактах сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.

"Кроме того, МВД регулярно проводит тематические семинары, куда приглашаются представители правоохранительных органов других государств, в основном Западной Европы и США. Эксперты специализируются на борьбе с педофилией и имеют огромный опыт в этой сфере. Они делятся своими наработками и положительным опытом, что-то из этого мы инкорпорируем в свою работу, внедряем новое специализированное программное обеспечение. Также налажен обмен опытом с коллегами из других областей Беларуси. Совершенствование методов борьбы с педофилией в регионе идет постоянно", - отметил Олег Горбачев.

Правоохранитель добавил, что насильственные действия совершают как примерные семьянины, так и люди, ведущие асоциальный образ жизни. Кроме того, в 90% случаев потерпевшие от насильственных действий не имеют претензий к преступнику, строго соблюдая "заключенный" с ним договор молчания. Это, как правило, родители, которые надругались над своими или приемными детьми.-0-