Увеличение числа заготпунктов в Минске помогло перевыполнить план по макулатуре

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Увеличение количества приемных пунктов по сбору макулатуры в Минске позволило перевыполнить план по заготовке этого вторичного ресурса. Об этом сообщил сегодня директор УП "Экорес" Александр Лисовский на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

За январь-октябрь этого года план по макулатуре и картону выполнен на 102,9%. "Обеспечить должный уровень заготовки удалось за счет увеличения числа стационарных и передвижных приемных пунктов. Если в 2017 году их было 27 и 6 соответственно, то в 2018-м уже 30 и 8", - сказал Александр Лисовский. Он заверил, что работа пунктов обеспечивается по графику, если возникают замечания, они оперативно устраняются.

Также способствует работе стимулирование заготовителей более высокой оплатой при увеличении объема сдаваемого вторсырья.

Всего на этот год предприятию было доведено задание по заготовке макулатуры в объеме 15,2 тыс. т, стекла - 9,9 тыс. т, изношенных шин - 770 т, полимерных отходов - 6 тыс. т.

По изношенным шинам план выполнен на 102,8%, а вот по стеклу - только 81,5%. "Основная причина невыполнения - закрытие полигона "Северный", а также ввод нового мусоросортировочного завода, что вызвало сокращение поступлений отходов в смешанном виде", - пояснил Александр Лисовский.

Предприятие также отстает от плана по заготовке полимерного сырья. Причина уменьшения объемов, по словам Александра Лисовского, связана со снижением мощностей одного из перерабатывающих предприятий, а также с вводом мусоросортировочного завода.-0-