Увлекательную программу летнего чтения готовят библиотеки Могилева

26 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Программу летнего чтения "Книжный мир в новой реальности" готовят библиотеки Могилева в форматах онлайн и офлайн. Она продлится с 1 июня по 31 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центральной городской библиотеке имени К.Маркса в Могилеве.

"В этом году с 1 июня по 31 августа в учреждении культуры "Централизованная система государственных публичных библиотек г. Могилева" будет организована городская программа креативного летнего чтения. Наряду с традиционными акциями, конкурсами и праздниками, которые пройдут во всех библиотеках нашего города, мы приглашаем всех могилевчан, подключиться к нашему онлайн-лету на лендинг-странице "Летний книжный мармеЛАД: читаем легко, активно день за днем" и окунуться в увлекательный мир чтения и творчества в таком доступном формате", - рассказали специалисты.

На лендинг-странице можно будет найти много различных рекомендаций и советов, как провести летние каникулы с пользой. Как отметили организаторы, каждый день для участников программы будут проводиться тематические мероприятия. Так, по понедельникам можно будет получить рекомендации от детских блогеров о том, как можно весело и увлекательно провести лето. По вторникам будут проходить онлайн-встречи или видео-стримы, розыгрыши книг от детских писателей, издательств и книжных магазинов Беларуси и России на Instagram-аккаунте нашего учреждения @public_libraries_mogilev. В среду для участников подготовят различные игры, викторины и квесты. По четвергам будут работать открытые площадки, где будут организованы интерактивные чтения на свежем воздухе. "Здесь можно будет не только прочесть любимую книгу или познакомиться с новинками литературы, но и принять участие в поучительно-развлекательных Event-чтениях, - подчеркнули организаторы. - В пятницу будут проходить LIT-BOX "Читать не вредно" - где мы будем размещать подборку различных книг".

Кроме этого, на протяжении всего лета для тех, кто любит необычные задания и творчество, будет проходить марафон ридингов "Безумное чтение", предполагающий выполнение креативных заданий по книгам. А для тех, кто любит снимать небольшие интересные видео, организаторы подготовили онлайн-челлендж. Для этого нужно записывать видеоролики и размещать их в социальных сетях с хештегом #Нескучная_компания.

"На лендинг-странице можно будет забронировать не только необходимую к прочтению книгу, но и мероприятия, которые хочется посетить. Все они будут проходить как онлайн в социальных сетях, так и в самих библиотеках, - каждый желающий сможет выбрать удобный для себя формат, - рассказали в Центральной городской библиотеке. - Кроме этого, чтобы все книгоманы нашили свою литературу, все лето будет работать чат-бот, где мы ответим на вопросы и подберем самые интересные книги для определенного настроения и возраста".

Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать на сайте https://csgpb.mogilev.by/biblioteka/ или по телефону 8(0222)-42-83-53.-0-