Узбекские компании заинтересованы в сотрудничестве с партнерами из Гомельской области

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекские компании заинтересованы в установлении деловых контактов с партнерами из Гомельской области. Об этом шла речь на онлайн-форуме представителей бизнес-кругов Гомельской области и Ферганской области Узбекистана, сообщили БЕЛТА в Гомельском отделении БелТПП.

Переговоры в режиме онлайн состоялись 10 июля по инициативе главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома и хокимията Ферганской области. С белорусской стороны участие приняли такие компании, как ОАО "Управляющая компания холдинга "Гомельская мясо-молочная компания", ГУ "Гомельоблпром" и ОАО "Торговый дом "Сож". Участники мероприятия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в части торговли плодоовощной, текстильной, мясо-молочной продукцией, строительными материалами, сельскохозяйственной техникой и оборудованием. Также стороны обсудили возможность открытия торгового дома Ферганской области в Гомеле.

Генеральный директор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова отметила активное взаимодействие с Ферганским территориальным управлением ТПП Узбекистана и сообщила о готовности оказывать содействие узбекским компаниям в установлении деловых контактов с партнерами в Гомельской области.

В пресс-службе ТПП Узбекистана добавили, что во время видеоконференции представители ООО Fergana Fruits (Учкуприкский район) и ОАО "Торговый дом "Сож" обсудили вопросы поставок плодоовощной продукции в Гомельскую область. СП ООО Uz-Segang, являясь одним из крупных экспортеров плодоовощной продукции в Ферганской области, предложило сотрудничество с любым крупным предприятием Гомельской области для создания единого распределительного центра для плодоовощной продукции, поставляемой узбекской компанией. Uz-Segang уже сотрудничает со многими крупными торговыми сетями Беларуси. ГУ "Гомельоблпром" в свою очередь предложило наладить сотрудничество текстильному предприятию ООО A.Akbarali для поставок в Гомельскую область хлопковой пряжи.

"В целом встреча прошла в информативной и конструктивной обстановке, по итогам ее участники выразили готовность к активному сотрудничеству и дальнейшему развитию деловых отношений между двумя регионами", - отметили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Узбекистана.-0-