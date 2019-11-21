Узденскому центру коррекционного обучения подарили микроавтобус

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узденский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации получил в подарок специально оборудованный комфортабельный микроавтобус для перевозки детей с особенностями развития. Церемония передачи состоялась сегодня в Узде, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый микроавтобус оборудован пандусом для инвалидов-колясочников

Директор центра Марина Павлович принимает ключи от нового микроавтобуса из рук помощника Президента – инспектора по Минской области Игоря Евсеева

В автобусе есть электрогидроподъемник для инвалидной коляски, установлены сиденья с четырехточечными ремнями безопасности, а также кондиционер и телевизор, что позволит сделать поездки маленьких пассажиров более интересными и увлекательными.

Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев

Во время церемонии

Ключи от автомобиля сотрудникам центра вручил помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев. По его словам, вопрос с покупкой транспортного средства возник примерно год назад, когда к нему обратилась мама одного из воспитанников. "Машина часто ломалась. Ее постоянно ремонтировали, но она все равно приходила в негодность. Деньги на автомобиль не были предусмотрены в бюджете. Но потом половину средств выделили из районного бюджета, половину - из областного. Под моим контролем находились нормативные сроки приобретения. Теперь у детей есть новая машина", - рассказал он.

Во время праздничного концерта

Узденский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обеспечивает комплексную систему психолого-медико-педагогической помощи детям с особенностями психофизического развития. Здесь предлагают образовательные, коррекционно-педагогические, диагностические, методические, консультативные, информационно-аналитические услуги, оказывают социально-педагогическую поддержку и психологическую помощь. Работают как с детьми, так и с родителями: для них на базе центра открыт клуб "Гармония", где поднимаются темы эмоционального выгорания, обучают техникам музыкальной и арт-терапии.-0-

Фото Рамиля Насибулина