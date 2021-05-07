Узнать о педагогах и студентах Академии музыки - участниках ВОВ можно на выставке в Минске

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотно-научная библиотека БГАМ приглашает на тематическую выставку "Судьбы в фотографиях" - о студентах и педагогах Белорусской государственной академии музыки - участниках Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

"Великая Отечественная война оставила глубокий след в жизни каждой семьи, каждого белоруса, не обошла стороной и белорусских музыкантов - студентов и педагогов Белорусской государственной консерватории (будущей Академии музыки). Накануне войны консерватория работала в обычном режиме. В самый разгар экзаменационной сессии, 22 июня 1941 года, по Всесоюзному радио было объявлено о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Однако экзамены продолжались, даже под вражеской бомбардировкой консерватория продолжала работать. Многие студенты и педагоги записались добровольцами, некоторые сразу после экзаменов отправились на фронт", - рассказали организаторы.

Представители консерватории отважно защищали Родину в рядах Красной Армии и партизанских отрядах. "Они беспощадно мстили врагам за поруганный Минск, разрушенную консерваторию, сожженные города и села. Музыканты в составе концертных бригад выступали перед солдатами, самоотверженно работали в тылу. Годы войны, ставшие суровым испытанием, показали, что в консерватории не только обучали музыке, но и воспитывали настоящих патриотов. Мы бережно храним имена наших героев - участников Великой Отечественной войны, тех, для кого служение музе и служение Родине стали главными жизненными принципами", - отметили в библиотеке.

В экспозиции представлена информация об участниках войны, а также фотодокументы из фонда Нотно-научной библиотеки Белорусской государственной академии музыки. "Эта выставка является данью памяти и уважения тем, кто сражался и погиб, тем, кто боролся и выжил, кто стоял насмерть ради жизни на земле, ради мирного созидательного и творческого труда. Память о них будет жить вечно в наших сердцах", - подчеркнули организаторы.

Выставка продлится по 3 июня.-0-