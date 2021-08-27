В 100 школах Минска с 1 сентября внедрят систему "Умный буфет"

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 сентября этого года в ста школах Минска будет внедрена система "Умный буфет" - рассчета в школьном буфете с помощью ученической карты. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила сегодня директор Комбината школьного питания Надежда Лукашевич, которая презентовала систему на городском форуме педагогических работников.





"Это пилотный проект, мы опробовали его в прошлом учебном году в Партизанском районе. Он получил хорошие отзывы учащихся, администрации школ, родителей. "Умный буфет" сократит наличные платежи, увеличит скорость обслуживания во время перемены учащихся. И в целом это современно и интересно", - пояснила Надежда Лукашевич.





Сейчас за горячее питание родители проводят безналичный расчет. И сейчас к этому счету просто "подтянули" счет за покупки в буфете. То есть пополнять родителям надо по-прежнему один счет. Для использования системы у ученика должен быть собственный QR-код. Его можно нанести на ученическую бейдж-карту или брелок, на котором также обязательно должна быть фотография ребенка (чтобы никто другой не мог воспользоваться). Либо изображение кода может быть на мобильном телефоне - этот вариант тоже подойдет для его считывания.





По сути, ID-карта ученика, если на нее нанести QR-код, может выполнять двойную функцию.









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С 1 сентября система заработает в ста школах (по 10-12 в каждом районе столицы). Это в основном новостройки, крупные школы. В течение года такой безналичный расчет будут внедрять дальше. А к 1 сентября следующего года "Умный буфет" будет во всех школах Минска.-0-