В 15 семьях Гомельской области в 2019 году родился шестой ребенок

13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2019 году в 15 семьях на свет появился шестой ребенок, сообщила сегодня на коллегии главного управления юстиции Гомельского облисполкома заведующий сектором архива органов, регистрирующих акты гражданского состояния, Елена Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Бондарь отметила, загсы области в прошлом году выдали свыше 13,3 тыс. свидетельств о рождении. При этом девочек родилось 6436, мальчиков - 6906. Первенцами в своих семьях стали чуть более 5 тыс. детей, 4987 малышей - вторыми. В 15 семьях региона радовались появлению на свет шестого ребенка.

Одним из важных направлений отделов загс региона была названа работа с молодыми семьями. Например, продолжают функционировать клубы молодой семьи в Гомельском, Буда-Кошелевском, Рогачевском и других районах, в Новобелицком районе Гомеля есть клуб "7"Я". Разъясняют брачно-семейное законодательство, обсуждают вопросы укрепления семьи и в консультационных пунктах для молодоженов.

Немалое внимание уделяют работники главного управления и правовому просвещению людей, повышению их правовой культуры. Для этого проводятся лекции, выступления в СМИ и перед трудовыми коллективами.

Всего в регионе 26 отделов загс, в 2019 году в них работали 44 специалиста. На коллегии определили ориентиры деятельности на текущий год, подвели итоги 2019-го.-0-