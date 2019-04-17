17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году планируется начать строительство 4 больниц и поликлиник в Минском районе. Об этом сообщил журналистам председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня после приема граждан района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Жители Минского района стали реже обращаться по глобальным вопросам, а больше по личностным. Системные проблемы, которые были озвучены во время прошлых приемов, мы отследили, направили финансы, и это дало результат. Например, в Минском районе мы выделили больше средств на районы индивидуальной застройки и попытались привлечь людей, чтобы вместе делать дороги. Плотно работаем с медициной. В течение месяца-двух планируем решить вопрос с парковкой у Минской районной центральной больницы в Боровлянах. Кроме того, в этом году начали проектирование части объектов здравоохранения. Если решим вопрос с денежной массой, то в следующем году планируем начать строительство 4 больниц и поликлиник в районе", - отметил Анатолий Исаченко.

Что касается приема граждан, то сегодня к председателю Миноблисполкома со своими вопросами и проблемами пришли 10 человек.

Житель Боровлян попросил обустроить спортивные площадки и пешеходные дорожки возле его жилого дома. Многоэтажка была введена в эксплуатацию в 2010 году, работы по благоустройству территории не выполнены до сих пор. Анатолий Исаченко ответил: "Поднимем документацию: если зона ответственности наша, то сделаем".

Женщина из агрогородка Новый Двор обратилась сразу по трем вопросам. Во-первых, попросила запретить продажу алкоголя на объекте общественного питания на остановке общественного транспорта возле школы. По словам начальника главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Татьяны Шевцовой, кафе проверяли - торговля слабоалкогольными напитками на этом объекте ведется по закону.

Второй вопрос касался создания условий для безопасности передвижения пешеходов по мосту через Свислочь, с одной стороны которого обустроен тротуар. На подъезде к мосту установлены знаки по ограничению скорости, но, по словам заявительницы, их никто не соблюдает. Когда идет дождь, вода собирается на мосту, машины едут на большой скорости и обливают пешеходов. Женщина предложила установить защитные экраны, чтобы оградить людей от автомобилей. Как пояснил генеральный директор КУП "Минскоблдорстрой" Денис Степанов, на мосту произошли две просадки, контур замкнут бордюром и внутри собирается вода. Работники предприятия устранят просадки или установят отвод воды, а устройство экранов или заборов невозможно по нормативам. Анатолий Исаченко выслушал докладчика и поручил специалистам также посмотреть, возможна ли установка датчика движения.

Третий вопрос касался благоустройства улицы Молодежной в агрогородке Новый Двор. Генеральный директор ГУ "ЖКХ Минской области" Василий Шашок пообещал: к 30 апреля работы будут завершены.

По поводу качества водопроводной воды к губернатору обратился житель поселка Юбилейный. По его словам, вода жесткая, и трубы горячего водоснабжения забиваются налетом, приходится перепаивать целые стояки. Председатель Миноблисполкома поручил специалистам в качестве эксперимента на полгода поставить в одном из домов систему умягчения воды и потом доложить ему о результатах.

Заявитель также попросил обустроить пешеходные и велодорожки вокруг озера Сенницкого. В свою очередь Анатолий Исаченко предложил решить вопрос вместе: власти в текущем году подготовят проектно-сметную документацию, в следующем начнут строительство, но с условием, что местные жители выйдут на субботник и помогут с благоустройством.

На приеме поднимались вопросы водоснабжения жилого дома, установления границ земельного участка, улучшения жилищных условий многодетной семьи, отключения электроснабжения.

В целом, отметил губернатор, сложность приемов граждан в том, что иногда тяжело уловить, когда человек поступает меркантильно, а в каком случае ему действительно нужна помощь. Особенно сложно разобраться в личностных вопросах. "Приемы граждан всегда тяжелые, если их проводить искренне, пытаться понять ситуацию, помочь человеку", - сказал Анатолий Исаченко.-0-