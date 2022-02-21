В 2021 году в Минской области построено 10,5 тыс. квартир

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году в Минской области было построено 10,5 тыс. новых квартир. Об этом рассказали в пресс-службе Минского областного исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА. Кроме того, в пресс-службе отметили, что более 35% введенного в эксплуатацию жилья было построено для граждан, которые нуждались в улучшении жилищных условий.

За счет всех источников финансирования в эксплуатацию было введено 1213,1 тыс. кв.м общей площади жилья при годовом плане в 1200 тыс. Этот показатель составил 101,8% к аналогичному показателю 2020 года. Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составил 865,3 тыс. кв.м, или 109,2% к уровню 2020 года.

Для категории граждан, которые относятся к нуждающимся в улучшении жилищных условий, было построено 426,7 тыс. кв.м общей площади. При этом 279,2 тыс. кв.м - при поддержке государства. Кроме того, увеличилась площадь жилья, которое было построено для многодетных семей. Она равняется 187,6 тыс. кв.м, что составило 118,5% к уровня 2020 года.

Что касается сельских населенных пунктов, то в них введено в эксплуатацию 799 тыс. кв.м общей площади жилья. От общей площади по Минской области этот показатель составил 65,9%.

Нормы по обеспеченности населения торговой площадью были выполнены всеми регионами области. В целом на одну тысячу жителей было построено 858,35 кв.м. Нужно отметить, что норма на одну тысячу человек равняется 610 кв.м.-0-