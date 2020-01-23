23 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В 2021 году в здравоохранении Витебской области намерены устранить дефицит узких специалистов, сообщил во время заседания Витебского облисполкома начальник главного управления по здравоохранению Юрий Деркач, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, на сегодня в медицинских учреждениях области есть дефицит узких специалистов. "В следующем году он будет устранен. Текучесть кадров в Витебской области самая низкая, уровень подготовки и переподготовки специалистов высокий", - отметил Юрий Деркач.

В северном регионе достигнуты практически все целевые показатели Государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы. Исключение составляют две категории: случайное отравление алкоголем и смертность в трудоспособном возрасте. Семейный капитал за годы действия программы назначен 1,4 тыс. семей. "Проведена реорганизация оказания медицинской помощи женщинам при родовспоможении. Создан Витебский областной родильный дом, межрайонные роддома в Орше и Новополоцке, а также родильные отделения. Такая структура позволила сэкономить значительные ресурсы, обеспечила полное оказание медицинской помощи. Данный опыт будет распространяться по Беларуси", - сказал Юрий Деркач.

Начальник главного управления по здравоохранению обратил внимание на уменьшение количества абортов и смертности детей из-за внешних причин. Если в 2010 году каждая 10-я женщина принимала решение после предабортного консультирования сохранить беременность, то в 2019 году - каждая пятая. "Будем планировать закрытие родильных отделений в районах, где принимают менее 100 родов в год, с направлением рожениц на межрайонный уровень. Пока у нас два района могут быть под вопросом - Докшицкий и Верхнедвинский", - уточнил Юрий Деркач.

В этом году собираются открыть детскую врачебную амбулаторию в витебском микрорайоне Билево. В 2020-2021 годах в учреждения здравоохранения Витебской области поступят магнитно-резонансные и компьютерные томографы. В нынешнем году в Лепеле появится КТ-аппарат и МРТ в Полоцке. Достигнута договоренность между Министерством здравоохранения и Всемирным банком о том, что будут приобретены МРТ в Глубокое (в этом городе еще установят компьютерный томограф), Оршу, Лепель, Браслав. При этом на основе государственно-частного партнерства МРТ и КТ-аппарат будут работать в межрайонном кардиологическом центре в Миорах. Начать его строительство планируют в этом году.

Председатель облисполкома Николай Шерстнев обратил внимание на некоторые аспекты работы медиков. В их числе случаи, когда человека из района отказываются принимать в медучреждениях Витебска, а также некорректное отношение к пациентам. "С этими проблемами ежедневно сталкиваются жители. Медикам нужно создавать положительный имидж и менять подходы к взаимодействию с людьми, - добавил губернатор. - В этом году нужно начать работу над программой будущей пятилетки, определить приоритеты развития здравоохранения Витебской области с учетом специфики региона".-0-