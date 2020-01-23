В 2021 году в здравоохранении Витебской области намерены устранить дефицит узких специалистов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 23 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:17 Белоконев: хранение сведений об административных правонарушениях можно сократить до одного года Общество
17:14 Обещала помочь с ГАИ: в Гродно за мошенничество будут судить женщину Происшествия
17:08 Проект "Университет 3.0" призван сформировать у студентов интерес к карьере ученого - Карпенко Общество
17:07 Мицкевич призывает профильные парламентские комиссии быть мощными дискуссионными площадками Политика
17:07 Уровень оплаты электро- и теплоэнергии в 2019 году составил 98,9% Экономика
17:00 В Лиде из продажи Госстандарт изъял банные шапки Происшествия
16:57 ЕС не будет замораживать для Беларуси стоимость "шенгена" до вступления в силу визового соглашения Политика
16:56 БелАЭС поможет сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 35% Общество
16:50 Первую очередь Коссовского дворца планируют ввести в строй во второй половине 2020 года Регионы
16:43 Пекин отменил все масштабные новогодние мероприятия из-за пневмонии В мире
16:38 Netflix выпустит аниме по "Ведьмаку" Калейдоскоп
16:35 Лучшего лесничего 2019 года выберут в Беларуси Общество
16:34 Уровень плодородия почв в Беларуси растет Общество
16:29 Житель Гродно выманил у юрлиц более Br72 тыс. Происшествия
16:29 Эксперт рассказал, откуда берутся коронавирусы и можно ли от них защититься Общество
16:23 В Барановичах лесовоз сбил женщину Происшествия
16:23 Высаживаем много, сохраняем не очень - Минприроды пояснило невысокий темп озеленения городов Общество
16:18 В Ивьевском районе гость украл у ветерана медали и продал их Происшествия
16:18 В Браславском районе сын убил отца: о преступлении рассказал свидетель через несколько лет Происшествия
16:15 В агрогородке Махово открылась клинико-диагностическая лаборатория Регионы
16:13 В Полоцке появится мост с велодорожкой Регионы
16:05 Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов соберет спортсменов из 13 стран Спорт
15:49 Экспорт белорусского продовольствия в январе-ноябре 2019 года вырос на 4% до $5 млрд Экономика
15:46 Финансовый сектор Беларуси сохраняет устойчивость к основным рискам - Нацбанк Экономика
15:45 Новинки на книжной выставке в Минске представят экспоненты из 30 стран Культура
15:30 Отношения Беларуси и Великобритании в контексте Brexit обсудили в Минске посол и замглавы МИД Политика
15:24 Новые линии сортировки ТКО построят в Кобринском, Березовском и Лунинецком районах Регионы
15:23 США станут центральным экспонентом книжной выставки в Минске Культура
15:18 Треть новых организаций Гомельской области в 2019 году создана в производственной сфере Регионы
15:13 В 2021 году в здравоохранении Витебской области намерены устранить дефицит узких специалистов Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
23 января 2020, 15:13

В 2021 году в здравоохранении Витебской области намерены устранить дефицит узких специалистов

Фото из архива
Фото из архива

23 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В 2021 году в здравоохранении Витебской области намерены устранить дефицит узких специалистов, сообщил во время заседания Витебского облисполкома начальник главного управления по здравоохранению Юрий Деркач, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, на сегодня в медицинских учреждениях области есть дефицит узких специалистов. "В следующем году он будет устранен. Текучесть кадров в Витебской области самая низкая, уровень подготовки и переподготовки специалистов высокий", - отметил Юрий Деркач.

В северном регионе достигнуты практически все целевые показатели Государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы. Исключение составляют две категории: случайное отравление алкоголем и смертность в трудоспособном возрасте. Семейный капитал за годы действия программы назначен 1,4 тыс. семей. "Проведена реорганизация оказания медицинской помощи женщинам при родовспоможении. Создан Витебский областной родильный дом, межрайонные роддома в Орше и Новополоцке, а также родильные отделения. Такая структура позволила сэкономить значительные ресурсы, обеспечила полное оказание медицинской помощи. Данный опыт будет распространяться по Беларуси", - сказал Юрий Деркач.

Начальник главного управления по здравоохранению обратил внимание на уменьшение количества абортов и смертности детей из-за внешних причин. Если в 2010 году каждая 10-я женщина принимала решение после предабортного консультирования сохранить беременность, то в 2019 году - каждая пятая. "Будем планировать закрытие родильных отделений в районах, где принимают менее 100 родов в год, с направлением рожениц на межрайонный уровень. Пока у нас два района могут быть под вопросом - Докшицкий и Верхнедвинский", - уточнил Юрий Деркач.

В этом году собираются открыть детскую врачебную амбулаторию в витебском микрорайоне Билево. В 2020-2021 годах в учреждения здравоохранения Витебской области поступят магнитно-резонансные и компьютерные томографы. В нынешнем году в Лепеле появится КТ-аппарат и МРТ в Полоцке. Достигнута договоренность между Министерством здравоохранения и Всемирным банком о том, что будут приобретены МРТ в Глубокое (в этом городе еще установят компьютерный томограф), Оршу, Лепель, Браслав. При этом на основе государственно-частного партнерства МРТ и КТ-аппарат будут работать в межрайонном кардиологическом центре в Миорах. Начать его строительство планируют в этом году.

Председатель облисполкома Николай Шерстнев обратил внимание на некоторые аспекты работы медиков. В их числе случаи, когда человека из района отказываются принимать в медучреждениях Витебска, а также некорректное отношение к пациентам. "С этими проблемами ежедневно сталкиваются жители. Медикам нужно создавать положительный имидж и менять подходы к взаимодействию с людьми, - добавил губернатор. - В этом году нужно начать работу над программой будущей пятилетки, определить приоритеты развития здравоохранения Витебской области с учетом специфики региона".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область врачи здравоохранение медицина
Новости рубрики Регионы
Коссовский дворец. Фото из архива Первую очередь Коссовского дворца планируют ввести в строй во второй половине 2020 года
Во время забора крови фельдшер-лаборант Татьяна Куроленко В агрогородке Махово открылась клинико-диагностическая лаборатория
Сергей Лейченко В Полоцке появится мост с велодорожкой
Фото из архива Новые линии сортировки ТКО построят в Кобринском, Березовском и Лунинецком районах
Фото из архива Треть новых организаций Гомельской области в 2019 году создана в производственной сфере
Фото из архива Цены на услуги общежитий и бань в регионах могут отличаться из-за отсылочных норм в законах
Главное
Лукашенко подчеркивает стратегическую значимость научной отрасли для развития страны
"Проблема, чему учить и как, остается" - Лукашенко предлагает пересмотреть образовательные программы
Беларусь рассчитывает на скорое принятие стратегии евразийской экономической интеграции до 2025 года - Румас
"Светасофія жыцця" Марии Исаёнок: в галерее "АртХаос" открыта персональная выставка художницы
Топ-новости
Лукашенко призвал ученых за фундаментальными исследованиями не забывать о проблемах обычных людей
Румас и Мезенцев обсудили компенсацию ущерба Беларуси из-за грязной нефти
Финансовый сектор Беларуси сохраняет устойчивость к основным рискам - Нацбанк
Эксперт рассказал, откуда берутся коронавирусы и можно ли от них защититься
Публичное обсуждение новых законопроектов набирает обороты - Ипатов
Мицкевич призывает профильные парламентские комиссии быть мощными дискуссионными площадками
Белоконев: хранение сведений об административных правонарушениях можно сократить до одного года
ЕС не будет замораживать для Беларуси стоимость "шенгена" до вступления в силу визового соглашения
В вопросах наведения порядка на земле нужен системный подход - Исаченко
Планы зеленого градостроительства и улицы с умным светом - что сделано по проекту ПРООН-ГЭФ
Афиша выходного дня: китайский Новый год, игровой фестиваль TOYDAY и "Горячий лед" в Боровой
США станут центральным экспонентом книжной выставки в Минске
Конституционные реформы в России вряд ли коснутся Союзного государства - Рапота
Более 140 новых разработок и технологий представит НАН на выставке ко Дню белорусской науки
Президент Израиля ценит участие Беларуси в международном форуме памяти жертв холокоста
Афиша выходного дня
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.