В 6-й горбольнице Минска пролечили более 1,9 тыс. пациентов с начала эпидемии COVID-19

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 6-й городской клинической больнице Минска прошли курс лечения и были выписаны более 1,9 тыс. пациентов с начала эпидемии COVID-19. Об этом сообщил главный врач учреждения здравоохранения Игорь Юркевич во время акции, которую провели в клинике ко Дню медицинского работника, передает корреспондент БЕЛТА.

6-ю больницу одной из первых в столице перепрофилировали под работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. "С периода начала эпидемии из больницы были выписаны более 1,9 тыс. пациентов. Безусловно, это большое количество людей, которые хотели бы сказать свои слова благодарности", - отметил Игорь Юркевич. Он поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником и выразил благодарность за их нелегкий труд. "В медицину приходят люди, которые преследуют далеко не меркантильные цели, а по призванию. Большинство людей в нашей сфере обладают высокочеловеческими моральными качествами - это сопереживание, доброта и сострадание. В эти дни в больницу приходит большое количество писем, поздравлений, - заметил главврач. - Поэтому в канун нашего профессионального праздника хочу поздравить коллег и поблагодарить их за работу. Многие из них выполняют ее героически".

Например, заведующая вторым пульмонологическим отделением Мария Журович в медицине уже 38 лет, из них последние 25 работает в 6-й больнице на своей нынешней должности. Рассказывает, что в карьере прошла все уровни, начиная от участкового доктора, врача-пульмонолога до руководителя. "Вся моя жизнь - это стационар, а самое любимое место - 6-я клиническая больница. Я очень ценю свой коллектив, свое отделение, - делится она. - Ценю и то, что в моей семье я не единственный медик: дочь пошла по моим стопам, невестка - тоже доктор, поэтому будем отмечать все вместе. Ну а самый главный и самый приятный подарок в профессиональный праздник для меня и моих коллег - это память тех людей, которым мы сделали что-то хорошее (подарили жизнь или спасли ее, направили на верный путь подсказкой). Замечаю, что в нынешней ситуации отношение к медицине и медикам совершенно другого качества: стало понятно, что жизнь ценна, а людям в белых халатах приходится выносить множество тяжестей и проблем возле койки больного".

Заведующая отделением хранения и выдачи компонентов крови Ксения Ефремова впервые примерила белый халат более 20 лет назад. "Начинала работать в 6-й больнице. Это учреждение, которое меня воспитало. Были периоды, когда приходилось работать в других местах, но по воле судьбы вновь вернулась сюда. "Обычно отмечала свой профессиональный праздник с коллегами: какие-то конкурсы, соревнования. Но с учетом нынешней обстановки проведу его с семьей, тем более времени на родных сейчас стало меньше, - говорит врач. - Если некоторым коллегам сейчас стало немного легче, то у нас работы становится больше с каждым днем, поскольку постоянно прибавляется число желающих стать донорами. К тому же мы стали работать с иммунной плазмой. Вообще приятно работать и находиться в окружении людей, которые всегда хотят помочь другим, звонят и предлагают сдать кровь. Приятно, что многие мотивированы своим гражданским долгом, а не денежным поощрением, ведь все чаще доноры хотят сдать кровь безвозмездно. Глядя на то, что наша работа приносит такой результат, пациенты идут на поправку, мы заряжаемся энергией и получаем дополнительную порцию мотивации", - замечает Ксения Ефремова.

Около 15 лет своей жизни посвятила медицине заведующая отделением заготовки крови и ее компонентов в стационарных условиях Ольга Махина. "В медицину хотела еще с детства и всегда знала, что буду работать врачом. Поскольку это мой осознанный выбор, то получаю удовольствие от своей работы, - рассказывает медик. Ольга Махина признается, что обычно профессиональный праздник всегда отмечала с коллегами, но в нынешних условиях это придется отложить до лучших времен. "Проведу этот день с семьей. Ведь для меня очень важно, чтобы рядом были близкие люди. К счастью, мы работаем с донорами, которые потенциально являются здоровыми людьми, поэтому изолироваться от родных мне не пришлось. А вообще, пожалуй, самым главным подарком для меня будет, если поскорее закончится эпидемия, и мы станем работать в обычном режиме. Ну и, естественно, хочется, чтобы все пациенты пошли на поправку", - добавляет Ольга Махина.

Поблагодарили за труд и поздравили медиков в этот день сотрудники компании "СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа". В знак благодарности они передали персоналу больницы 4 тыс. защитных комбинезонов, около 50 тыс. шапочек и нарукавников. В ближайшее время в клинику поставят специальные наборы для определения антител. "Очень часто мы осознаем ценность здоровья только тогда, когда у нас с ним возникают проблемы. Сейчас как никогда понимаем важность жизни и тех, кто помогает ее спасать. Именно врачи сегодня неустанно заботятся о нашем здоровье, а в нынешних условиях ведут самоотверженную борьбу за наши жизни и жизни близких нам людей. От имени всех сотрудников хотим отдать частичку своей доброты врачам, выразить им наши слова поддержки и сказать спасибо за их труд, чуткость и внимательность", - прокомментировала директор компании Наталья Рыженкова.-0-

Фото Рамиля Насибулина