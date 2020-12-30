В агрогородке Дрозды Бешенковичского района прошел торжественный пуск природного газа

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии новогодних праздников, 28 декабря, зажегся символический факел голубого топлива в агрогородке Дрозды Бешенковичского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГПО "Белтопгаз".

"Агрогородок Дрозды стал девятым по счету газифицированным сельским населенным пунктом в области в этом году", - отметили в пресс-службе. Для его газификации потребовалось строительство более 3 км распределительных газопроводов.

Работы выполнены в ходе реализации госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" с участием проектного научно-исследовательского предприятия "Белгипротопгаз", строительно-монтажной организации ОАО "Белгазстрой" и газоснабжающего предприятия "Витебскоблгаз". "Качественно и в кратчайшие сроки обеспечен перевод с сжиженного газа на природный трех многоквартирных жилых домов. Перспективу использования голубого топлива получили сельскохозяйственные предприятия, а также более 130 частных домовладений", - подчеркнули в пресс-службе.

Почетное право зажечь символический факел предоставлено председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу, помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу, председателю Витебского областного Совета депутатов Владимиру Терентьеву и председателю Бешенковичского районного исполнительного комитета Галине Унукович. В ходе церемонии вручены почетные грамоты и благодарности работникам, участвующим в строительстве газопровода.

Участники торжественного мероприятия поздравили жителей агрогородка с ярким событием, отметив, что приход голубого топлива в сельские населенные пункты открывает новые перспективы для развития региона. В частности, появляется возможность создания новых производств и рабочих мест, развития инфраструктуры, а также повышается привлекательность местности для населения.-0-