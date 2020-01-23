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23 января 2020, 16:15

В агрогородке Махово открылась клинико-диагностическая лаборатория

Во время забора крови фельдшер-лаборант Татьяна Куроленко
Во время забора крови фельдшер-лаборант Татьяна Куроленко

23 января, Махово /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В агрогородке Махово сегодня открыли клинико-диагностическую лабораторию, передает корреспондент БЕЛТА.

Для жителей агрогородка и ближайших деревень - это событие долгожданное и важное. Около тысячи человек смогут сдавать здесь основные анализы. До этого им приходилось обращаться за медицинской помощью в Могилев.

Как отметил заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Могилевской центральной поликлиники Алексей Давыдов, в Могилевской области, как и во всей стране, взят курс на развитие доступности качественных медицинских услуг для каждого жителя района. "Любой человек нашего региона может обратиться в крупные учреждения здравоохранения Могилева. Однако многие вопросы можно решить на местах и не ехать в областной центр лишние 20, 30, а то и 50 км. Открытие своей лаборатории в Маховской амбулатории общей практики - большой шаг для сохранения здоровья жителей. Это позволит оказывать быструю и своевременную помощь, даст людям возможность экономить время, силы и деньги: больше не придется ездить в Могилев за обычным анализом крови", - сказал он.

Клинико-диагностическая лаборатория - это два новых и светлых кабинета, которые располагаются в здании Дома культуры, на первом этаже. Несколько лет назад здесь были музыкальные классы. Лаборатория временно будет работать 1-2 раза в неделю по записи. Сюда будет приезжать фельдшер-лаборант из поликлиники №11 Могилева, а летом здесь появится постоянный сотрудник. Немного раньше здесь же открылся физиотерапевтический и стоматологический кабинеты.

Дом культуры, в котором расположена лаборатория
Дом культуры, в котором расположена лаборатория

"Для нас это большой подарок. Более 40% жителей в Маховском сельсовете - пожилые люди, которых частенько что-то беспокоит. В таком возрасте иногда бывает сложно до соседнего дома дойти, не то что до Могилева доехать. Я и сама так ездила. И на автобусы опаздывала, и на сдачу анализов. Чтобы сдать кровь и получить результат, можно было не один день потратить. Мы просили в Махово такую лабораторию. И к докторам обращались, и в Могилевский райисполком. Приятно, что про нашу деревушку не забыли", - поделилась жительница Махово Мария Курашова.

Во время забора крови фельдшер-лаборант Татьяна Куроленко
Во время забора крови фельдшер-лаборант Татьяна Куроленко

Сегодня у дверей лаборатории собрались первые пациенты. Право первой сдачи крови досталось Наталии Пискуновой. Женщина поделилась, что быть первой немного волнительно. "Сотрудники лаборатории внимательны, доброжелательны и приветливы. Я даже не почувствовала, как у меня кровь из пальца взяли. Такое внимание и забота, безусловно, приятны".

В лаборатории
В лаборатории

Все данные анализов будут вноситься в электронную карточку пациента. "Из-за того, что людям приходилось ездить в Могилев за анализами, мы теряли несколько дней в лечении. Иногда это не критично, но случаи бывают разные. Своя лаборатория очень упростит и процесс общей диспансеризации. Докторам станет легче работать, а наши пациенты будут быстрее выздоравливать", - отметила заведующая амбулаторией Инга Кострова.

Зубной фельдшер Елизавета Кастрица
Зубной фельдшер Елизавета Кастрица

На ремонт двух кабинетов Могилевский райисполком выделил около Br9 тыс. Могилевская поликлиника №11, в состав которой входит Маховская амбулатория, занималась закупкой оборудования и реагентов. На них было затрачено около Br5 тыс.-0-

Фото Олега Фойницкого

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здравоохранение медицина Могилевская область услуги
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