В агрогородке под Гродно начала работу амбулатория врачей общей практики

1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Путришки под Гродно сегодня начала работу амбулатория врачей общей практики, в зоне обслуживания которой около 2 тыс. жителей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской центральной городской поликлинике.

Раньше в Путришках действовал фельдшерско-акушерский пункт, где прием вели лишь помощник врача и акушерка. Новую амбулаторию - пристройку к уже существующему зданию ФАПа - возвело местное СПК "Путришки". Главная цель - улучшить качество обслуживания сельчан. Средства на оборудование, а оно для амбулатории закупалось самое современное, выделялись из бюджета.

Обслуживать амбулатория, ставшая структурным подразделением поликлиники №6 Гродно, будет жителей агрогородка Путришки и близлежащих населенных пунктов.

"Появились отдельные помещения для работы врачей общей практики, помощника врача, акушерки, а также физиотерапевтический и процедурный кабинеты, лаборатория. На месте можно получить комплекс качественных медицинских услуг, за которыми ранее приходилось ездить в город", - отметила главный врач поликлиники №6 Наталья Егорченко.

В перспективе в здании амбулатории появится аптека. Планируется также открыть здесь стоматологический кабинет.-0-

Фото Леонида Щеглова