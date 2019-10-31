В агрогородок Горы под Краснопольем провели газ

31 октября, Краснополье /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония пуска природного газа состоялась сегодня в агрогородке Горы Краснопольского района, в ней принял участие помощник Президента - инспектор по Могилевской области Михаил Русый, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Более 30 лет жители населенного пункта ждали этого момента. И сегодня природное топливо появилось в 111 домах. Строительство газопровода планировалось завершить за девять месяцев, однако строители уложились в два с половиной. С приходом газа значительно улучшится уровень и комфорт жизни людей", - отметил помощник Президента.

"В нашем доме установлен котел на дровах. Чтобы поддерживать тепло, просыпались рано утром, протапливали, - рассказала жительница агрогородка. - У меня маленький ребенок, и проведенный газ серьезно облегчит жизнь. Постоянно горячая вода и тепло в доме, возможность приготовить и подогреть еду, постирать вещи - все станет намного легче. Можно будет больше времени уделять ребенку".

На газификацию населенного пункта из республиканского бюджета по госпрограмме по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС было выделено более Br1,42 млн.

В настоящее время газ проведен в пять из шести агрогородков Краснопольского района. Газифицировать шестой - Холмы - планируется уже в 2020 году.-0-