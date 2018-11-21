В агрогородок Ленина Краснопольского района пришло голубое топливо

21 ноября, агрогородок Ленина /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В агрогородке Ленина Краснопольского района сегодня состоялся торжественный пуск природного газа, передает корреспондент БЕЛТА

По словам председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского, решение о строительстве газопровода в агрогородке Ленина было принято после личного приема граждан в Краснополье 15 ноября 2017 года, когда местные жители обратились с просьбой о помощи в газификации населенного пункта.

Владимир Доманевский

"У нас это получилось и за короткий промежуток времени, - отметил губернатор. - Газовики провели комплекс работ по проектированию и строительству подводящего газопровода высокого давления протяженностью 10 км, распределительного газопровода с газопроводами-вводами протяженностью 4,9 км. На сегодня природный газ подключен к 41 жилому дому. Эта работа будет продолжена, и мы рассчитываем, что до конца текущего года к голубому топливу подключат все 64 дома в агрогородке Ленина".

Из 6 агрогородков Краснопольского района 4 газифицированы. "Поэтому мы обсуждаем, как в перспективе газифицировать оставшиеся агрогородки и где изыскать на это средства, чтобы комфорт и новое качество жизни с голубым топливом пришли и в другие населенные пункты", - сказал Владимир Доманевский.

Во время торжественного мероприятия за личный вклад в газификацию Краснопольского района лучшим специалистам "Могилевоблгаза" вручены почетные грамоты и благодарности Могилевского облисполкома, облсовета и Краснопольского райисполкома.

Газификация агрогородка Ленина выполнена в соответствии с Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Финансирование велось за счет средств республиканского бюджета и составило более Br1,3 млн. Природный газ подан на газоиспользующее оборудование 41 жилого дома. Ведутся работы по пуску газа в оставшиеся 23 дома.

Проектирование выполнено научно-исследовательским институтом "Белгипротопгаз", строительно-монтажные работы - РУП "СПМК Газстроймонтаж" (Могилев).

Всего в районах области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, газифицировано природным газом 67 населенных пунктов, построено и введено в эксплуатацию 1013 км распределительных газопроводов, газифицировано более 23,6 тыс. индивидуальных жилых домов. Кроме агрогородка Ленина в текущем году выполнено строительство газопровода высокого давления к агрогородкам Скрипица, Боровица Кировского района и Окуневка Шкловского района.-0-

Фото Олега Фойницкого