В агрохолдингах все должно быть направлено на достижение максимальной эффективности - Норкус

22 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В агрохолдингах все должно быть направлено на достижение максимальной эффективности по всем направлениям. Такое мнение высказала сегодня журналистам генеральный директор ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Анна Норкус, комментируя прошедшее совещание по теме развития АПК Витебской области с участием главы государства.

По словам Анны Норкус, птицефабрика тоже является агрохолдингом, так как в нее входят 12 хозяйств Витебского района. Однако есть и отличия от действующих интеграционных структур. Главное из них заключается в конечной продукции. "Наша основная деятельность связана с производством мяса бройлеров. Конечно, здесь у нас не может быть никаких сырьевых зон, поэтому на предприятии не только развернуто производство, но и разработана серьезная комплексная программа развития, которая предусматривает заполнение на 100% действующих мощностей. Главная задача - продавать готовую продукцию, ведь вся прибыль зарабатывается на добавочной стоимости от ее продажи. Основная цель - все заполнить, максимально работать, чтобы получить наибольшую отдачу", - подчеркнула Анна Норкус.

Сходство с действующими интеграционными структурами области, по ее мнению, заключается в наличии таких направлений деятельности, как растениеводство и животноводство. "Здесь наша задача - обеспечить зерном фабрику и те хозяйства, которые к нам присоединили, загрузить мощности, сохранить поголовье скота и более эффективно работать. Для этого вместо старых ферм, не соответствующих современным требованиям, мы идем по пути их модернизации или строительства новых комплексов", - отметила руководитель предприятия.

По ее словам, на данный момент конечный продукт, который предприятие получает по этому направлению, - молоко - продается в качестве сырья на перерабатывающие предприятия. "Однако уже напрашивается необходимость его переработки собственными силами в будущем, чтобы увеличить эффективность, дополнительно заработать деньги и опять же инвестировать в хозяйства", - констатировала гендиректор.

Касаясь производства зерна, она отметила, что в составе фабрики действует современный комбикормовый завод, где производятся высококачественные корма. Их использование дает результаты. "Все должно производиться эффективно. Тогда можно чувствовать себя уверенно, быть в рынке и конкурировать", - заключила Анна Норкус.-0-