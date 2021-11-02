В агрохолдинге "Купаловское" на техпереоснащение планируют направить более Br13 млн

2 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На закупку высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и оборудования в агрохолдинге "Купаловское" планируют потратить более Br13 млн. Деньги будут освоены до конца 2023 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Шкловского районного исполнительного комитета Андрей Камко.

"В планах приобрести около 40 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе несколько тракторов, сеялок, культиваторов, погрузчиков, кормоуборочных комплексов, - отметил Андрей Камко. - Техника будет распределена между тремя хозяйствами холдинга: ЗАО "Большие Славени", ОАО "Амкодор-Шклов" и ОАО "Новогородищенское". Кроме того, в этих хозяйствах ведутся работы по благоустройству машинных дворов с асфальтированием площадок. На эти цели направлено около Br1,4 млн. Комплекс работ завершен в ЗАО "Большие Славени".

В ОАО "Купаловское" числится почти 80 единиц самоходной техники. В ближайшее время ее планируют полностью оснастить оборудованием GPS-мониторинга с устройствами контроля расхода топлива. В тестовом режиме 3 современные навигационные системы уже установлены на технику ОАО "Новогородищенское". По результатам испытания установка оборудования будет продолжена.

Холдинг образован в 2017 году на базе трех хозяйств Шкловского района по поручению главы государства. Сегодня здесь трудятся более 600 работников. Средняя зарплата за 9 месяцев текущего года составила более Br1,14 тыс.-0-