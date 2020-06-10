10 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В агропромышленные объединения Витебской области дополнительно включены 12 сельхозорганизаций из 8 районов. Соответствующее решение Витебского облисполкома опубликовано на официальном сайте исполнительного органа, передает корреспондент БЕЛТА.

Наибольшее количество новых участников пополнило интеграционную структуру на базе УП "Глубокский молочно-консервный комбинат". В ее состав включены ОАО "Агровидзы" (Браславский район), ОАО "Доваторский" и "Жвиранка" (Шарковщинский район), а также ОАО "Черневичи" (Глубокский район). Агропромышленное объединение на базе УП "Полоцкий молочный комбинат" расширилось за счет ОАО "Ильюшенский" (Ушачский район), ОАО "Княж" (Глубокский район) и ОАО "Николаевский" (Миорский район).

По два новых участника включены в структуры на базе ОАО "Витебский мясокомбинат" и УП "Оршанский мясоконсервный комбинат" (соответственно ОАО "Литусово" и "Синегорское" (Сенненский район), КСУП "Племенной завод "Реконструктор" и ОАО "Славное" (Толочинский район)). В объединение на базе УП "Поставский молочный завод" вошло ОАО "Камайский-Агро". За счет включения новых участников расширились сырьевые зоны агропромышленных объединений.

По информации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, эти организации ранее планировали заключить договоры об агропромышленном объединении, однако не смогли решить необходимые организационные вопросы в срок до 1 марта 2020 года.

Кроме того, этим же решением облисполкома исключены из числа участников интеграционных структур ОАО "Витебскхлебпром" и ОАО "Мальково" (Лиозненский район).

Всего в Витебской области действуют 7 агропромышленных объединений, созданных по указу от 25 февраля 2020 года №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области" на базе ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод", "Витебский мясокомбинат", "Молоко" г.Витебск, "Поставский молочный завод", УП "Глубокский молочно-консервный комбинат", "Оршанский мясоконсервный комбинат", "Полоцкий молочный комбинат". В составе интеграционных структур работают 144 организации.-0-