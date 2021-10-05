В акции "Чистый лес" примут участие более 7,4 тыс. жителей Могилевской области

5 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области участниками республиканской акции "Чистый лес" станут более 7,4 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель руководителя по идеологической работе Могилевского производственного лесохозяйственного объединения Сергей Шах.

"В этом году участниками акции "Чистый лес" станут 4,2 тыс. работников лесного хозяйства и более 3,2 тыс. волонтеров, - подчеркнул Сергей Шах. - Инициатива будет реализована на территории всех имеющихся в Могилевской области лесхозов, которых насчитывается 13. Самые масштабные работы пройдут в Горецком районе, где на уборку леса выйдут более 1,2 тыс. участников, и Могилевском, на территории которого будут трудиться более 1,3 тыс. человек".

По словам представителя Могилевского ГПЛХО, в регионе акцией будет охвачено почти 400 участков леса. На этой территории планируется убрать 280 куб.м мусора и очистить от захламленности 483 куб.м леса. В первую очередь это касается придорожных полос, которые требуют расчистки от упавших ветвей и сучьев. Кроме того, на территории 282 га будет дополнительно высажено около 520 тыс. деревьев, в числе которых основные лесообразующие породы - сосна, ель, береза. Посадочный материал с закрытой корневой системой предоставит Могилевский лесхоз. В преддверии зимы высадка лесных культур - важный момент в обновлении леса.

"Акция "Чистый лес" пройдет 9 октября во всех уголках страны, - отметил Сергей Шах. - Мероприятие проводится уже в 11-й раз. Оно способствует благоустройству и наведению порядка в лесном фонде, а также привлечению внимания общественности к бережному отношению к природе. Из года в год инициатива активно поддерживается местной исполнительной властью, работниками предприятий и учреждений, общественными объединениями и организациями, а также учащейся и студенческой молодежью".

По словам заместителя руководителя, работа по сохранению лесного фонда ведется круглогодично. Особое внимание уделяется предотвращению образования стихийных свалок и загрязнению леса, незаконной вырубке и вывозу деревьев. Для того, чтобы отслеживать ситуации по этим вопросам, на территории области установлены 195 камер фото- и видеофиксации (так называемых фотоловушек). С начала года они помогли установить 50 нарушений - на 19 фактов больше, чем за аналогичный период прошлого года. К слову, для физических лиц штраф за загрязнение леса может доходить до 10 базовых величин. -0-