В АПК сделан хороший задел для продовольственной безопасности - Гракун

29 мая, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия АПК сделали хороший задел для обеспечения продовольственной безопасности страны. На этом сделал сегодня акцент в беседе с журналистами заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Мозыре чествовали победителей (из Гомельской области) республиканского соревнования по достижению лучших результатов в социально-экономическом развитии сельскохозяйственной отрасли среди районов Беларуси. "Мы благодарим людей за труд на селе, за то, что они выполняют поставленные перед ними задачи, обеспечивают продовольственную безопасность страны. Мы в достатке имеем и хлебобулочные изделия, то есть муку и зерно, и мясомолочную продукцию. Плюс имеем ресурс поставки на экспорт", - сказал Владимир Гракун.

Он выразил уверенность, что планы, стоящие перед аграриями на 2020 год, сельхозпредприятии республики выполнят. "Для этого есть хороший задел. Проведена посевная кампания. Клин хлебного поля у нас прибавился. Мы считаем, что те объемы, которые определены - около 9 млн т зерна - хоть, возможно, еще и рано об этом говорить, но мы получим", - сказал замминистра.

Владимир Гракун обратил внимание, что в Беларуси посеяно 24 тыс. га гречихи. "Это в два раза больше к уровню 2019 года. Планируем получить более 30 тыс. т зерна, что позволит нам обеспечить республику 20 тыс. т гречневой крупы", - отметил замминистра.

Закончена посадка картофеля. "Есть хороший задел и для его хранения. Мы построили хранилищ более чем на 800 тыс. т. Это позволяет нам реализовывать картофель в течение всего сезона спроса", - добавил заместитель министра.

Владимир Гракун подчеркнул, что продукция белорусских аграриев поставляется в 100 стран. "Контракты заключены, они не прекращались", - сказал он. По словам замминистра, продукцию под брендом "Сделано в Беларуси" знают во всем мире, она пользуется спросом. "Даже в командировке в африканских странах тоже видишь, что наша продукция там присутствует", - добавил он.

Передовиков сельского хозяйства ежегодно чествуют за достигнутые результаты. Так, за 2019 год среди областей лучшей признана Брестская, среди районов - Мозырский. За значительный вклад в развитие отрасли, достижение высоких производственных показателей труженикам АПК Мозырского района объявлена Благодарность Президента и вручен подарочный сертификат на трактор "Беларус". Награду из рук помощника Президента - инспектора по Гомельской области Юрия Шулейко приняла председатель райисполкома Елена Павлечко. Благодарность Президента и сертификат на трактор переданы и коллективу работников КСУП "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района. Вручили сегодня на церемонии и другие награды.-0-