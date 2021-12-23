В атмосфере минувших столетий: областной новогодний бал собрал талантливую молодежь в Гомеле

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной новогодний бал собрал сегодня в гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей элегантных барышень и галантных кавалеров - талантливую, творческую молодежь региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Приглашения на бал получили девушки и юноши из Гомеля и районов области. В копилке каждого участника есть яркие достижения в учебе, творческой, общественной деятельности, на спортивных аренах.

В числе дебютантов бала - Милана Белун и Артур Семков из Речицкого районного лицея. "Впечатления самые яркие. Все так красиво, элегантно, аристократично, как будто переносишься на несколько столетий назад", - поделилась девушка. Говоря о танцевальной программе, ребята отметили, что больше всего пришелся по душе вальс, а самой сложной показалась полька. "Было интересно и разучивать танцы, и выступать. Очень атмосферно", - уточнил Артур.

Гостей торжества приветствовала председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич. "В Беларуси в целом и в Гомельской области в частности делается все для поддержки молодежи, для выявления и раскрытия талантов юношей и девушек. Сегодня Гомельщина занимает лидирующие позиции и по ЦТ, и в олимпиадном движении, и по соревнованиям, причем различного уровня. Мы гордимся вами. Вы укрепляете имидж родного региона", - сказала она. Екатерина Зенкевич вручила награды лауреатам премии Гомельского областного исполнительного комитета.

Программу светского раута выстроили по всем бальным канонам. Здесь были и распорядитель бала, и танцмейстер. Пары кружили в танцах под музыку камерного оркестра Гомельской областной филармонии под управлением маэстро Андрея Глазенкова. Атмосферу поддерживали и солисты, камерный хор филармонии.

"Областной новогодний бал проводится в третий раз. Торжество становится уже доброй традицией. Подготовка к событию шла более двух месяцев. Это трудоемкий процесс, во время которого мы отрабатывали классические танцы, бытовавшие в XIX веке: полонез, вальс, польку. Новшеством бала этого года стало участие в нем офицеров Гомельского гарнизона", - отметил главный режиссер праздника Петр Свердлов.

Из Мозырского района впервые на бал прибыли Виктория Кохович и Константин Комиссаров. "Получив приглашения, очень обрадовались. Возрождение балов - очень хорошая идея. Она дает возможность как будто попутешествовать во времени", - считает Виктория.

"Несмотря на то, что мы занимаемся современной хореографией, на первой репетиции бальных танцев было очень волнительно. Многие элементы были в новинку. Но мы справились", - добавил Константин.

Областной новогодний бал стал частью республиканской благотворительной акции "Наши дети", которая проходит в Беларуси с 14 декабря по 14 января. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединяются общественные объединения и другие организации.-0-