В атмосфере сказки и волшебства: областной бал в Гомеле закружил в танце 40 пар

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новогодний бал ассоциируется со сказкой и волшебством. Таким впечатлением с журналистами поделилась сегодня Инна Чайковская из Жлобина. Девушка стала участницей первого областного новогоднего бала, который собрал сегодня в Гомеле около 100 прекрасных барышень и галантных кавалеров, передает корреспондент БЕЛТА.

В паре с Артемом Сытько студентка сегодня дебютировала на балу. "Мы более 10 лет занимаемся танцами, но на балу впервые. Ощущения превосходные", - описала эмоции Инна Чайковская.

Танцевальная пара призналась, что подготовка в целом прошла легко. "Самым сложным оказался полонез - это новый для нас танец. Но мы усердно репетировали, оттачивали па, результатом довольны", - признались молодые люди.

Гомельский регион продолжил череду балов, которые проходят по всей стране. В областном общественно-культурном центре собрались девушки и юноши из Гомеля и районов региона. В числе гостей - школьники старших классов, учащиеся учреждений профессионально-технического, среднего специального образования, студенты вузов. Каждый из них достиг определенных успехов - в учебе, творческой, общественной деятельности, на спортивных аренах, в реализации значимых проектов. "Это прекрасная, думающая молодежь, которая не только отлично разбирается в науках, но и прекрасно может танцевать", - отметил главный режиссер областного бала Петр Свердлов.

Участники торжества погрузились в атмосферу XVIII-XIX веков: здесь были распорядитель бала, танцмейстер, барышни в нарядных платьях, молодые люди в строгих костюмах, живой оркестр Гомельской областной филармонии. В вихре танца закружили 40 пар. В программе были в том числе и классические полонез, вальс, полька.

Слова восхищения адресовала ребятам председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич. "Ваши успехи доставляют большую радость и укрепляют имидж Гомельской области. В регионе многое делается для поддержки молодежи, выявления и развития юных талантов. Именно благодаря вам Гомельщина достигла лидирующих позиций по ряду показателей: централизованное тестирование, участие в международных, республиканских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различных уровней. Нам есть кем гордиться", - сказала Екатерина Зенкевич. Она выразила уверенность, что первый бал оставит яркие впечатления в памяти юношей и девушек.

С руководителем областного депутатского корпуса согласились Даниил Гриб и Ирина Ковальчук из гимназии Петрикова. "Очень много положительных эмоций. Чувствуется дух тех времен, когда люди собирались на балы, танцевали, вели беседы", - сказал Даниил. "Я с детства люблю мультфильм "Анастасия" и мечтала попасть на такое мероприятие. Мечта сбылась", - не скрывала эмоций Ирина.

Областной новогодний бал является частью республиканской благотворительной акции "Наши дети", которая стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси.-0-