В Барани до конца года благоустроят около 10 объектов

12 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Около десятка объектов в Барани Оршанского района благоустроят к концу года силами местной власти, ЖКХ и волонтеров - представителей предприятий и организаций города. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель Бараньского горисполкома Наталья Хмелева.

Самые масштабные работы будут проводиться на площади возле Дома культуры, который в этом году будет сдан в эксплуатацию после капремонта, на улице Радзивилловской, где восстанавливают территорию после реконструкции теплотрассы, и в сосновом парке, нуждающемся в санитарной вырубке кустарников.

Запланированы и дорожно-ремонтные работы на улицах и во дворах. Так, на улице Николая Сорокина в общем дворе трех домов появится расширенная автопарковка, будет обновлена зеленая зона, для ребятишек установят новый игровой комплекс, а в распоряжении приверженцев здорового образа жизни будет спортивная площадка. Здесь уже провели земляные работы, заменили асфальтовое покрытие, и вскоре большой двор преобразится в уютную зону отдыха для малышей и взрослых. Еще как минимум три двора до конца года приобретут более современный вид. Местами заменят нынешнее наружное освещение на светодиодные экономичные светильники, что уже сделали на улице Первомайской.

"В благоустройстве и наведении порядка на земле активно участвуют представители общественных объединений, предприятий и организаций Барани, депутаты. Например, ОАО "Техника связи" регулярно выделяет транспорт и людей в помощь работникам ЖКХ, так что дело движется быстрее. Волонтеры в этом году помогли благоустроить городской парк, детскую площадку: покрасили скамейки, песочницу, игровые конструкции. Нам хотелось бы видеть обратную реакцию и от жителей в виде их инициатив по наведению порядка. Мы поможем с организационными моментами любой инициативной группе, было бы желание людей тоже участвовать в преображении Барани. На все ремонтные работы финансирование идет из районного бюджета, а для более точечного благоустройства мы можем брать средства только со счета самообложения, куда каждый желающий может перечислить небольшую сумму. Поэтому любой вклад жителей города для нас значим", - отметила Наталья Хмелева.

Председатель горисполкома рассказала: в прошлом году за средства самообложения и добровольный вклад некоторых предприятий и организаций удалось приобрести четыре лазерных проектора, ставших украшением новогодних празднеств. Теперь они создают яркую иллюминацию на всех народных гуляньях в городе.-0-