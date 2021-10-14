В Барановичах молодым людям предлагают пройти бесплатный курс по кинологии

14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах парням и девушкам предлагают пройти бесплатный обучающий курс по кинологии, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый секретарь городской организации БРСМ Анна Запруцская.

Курс #Хочу_в_кинологи организуют БРСМ и барановичский кинолог Ирина Тутина. Первое занятие намечено на 6 ноября. В проекте предлагают поучаствовать парням и девушкам 14-20 лет. В программе курса по 10 теоретических и практических занятий. Их будут проводить кинолог, ветеринарный врач и другие специалисты. Слушателей курса научат не только базовым основам дрессировки собак, но и расскажут об особенностях анатомии и физиологии животных, поведенческих проблемах.

"Мы тесно сотрудничаем с волонтерами, которые помогают бездомным животным. Вместе реализовали несколько проектов, сейчас открыли набор на новый. Занятия будут проходить по выходным, чтобы не отвлекать ребят от учебы. После теоретического этапа они сдадут небольшой экзамен, а потом перейдут к практическим занятиям", - отметила Анна Запруцкая.

Присоединиться к курсу могут не только владельцы собак. Тем, кто еще не обзавелся питомцем, организаторы помогут для обучения подобрать четырехлапого напарника, который находится на передержке.

"Самое важное - развить чувство ответственности, чтобы ребята понимали, как нужно обращаться с собаками и воспитывать их. Ну и, конечно, в очередной раз хотим привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных. Ведь они просто так не оказываются на улице, прикладывает к этому руку именно человек. Если еще раз обратить на это внимание, надеемся, что со временем бездомных животных станет меньше", - резюмировала собеседница.-0-