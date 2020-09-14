В Барановичах на ярмарке вакансий предложат трудоустройство по 11 специальностям

14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 16 сентября организуют ярмарку вакансий по рабочим специальностям, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

"Это будет мини-ярмарка для филиала ЗАО "Атлант" Барановичского станкостроительного завода. Они к нам обратились за помощью в поиске специалистов. Представители кадровой службы пообщаются с желающими трудоустроиться. У потенциальных кандидатов попросят контакты для дальнейшего взаимодействия", - отметили собеседники.

Ярмарку вакансий проведут 16 сентября с 10.00 до 12.00 в фойе управления по труду, занятости и соцзащите (ул.Грибоедова,12). Предприятие ищет формовщика машинной формовки, стерженщика машинной формовки, наждачника, чистильщика металла, отливок, изделий и деталей, токаря, токаря-расточника, кузнеца-штамповщика, кузнеца на молотах и прессах, заливщика металла, обрубщика, фрезеровщика. Кандидатам при себе нужно иметь паспорт и трудовую книжку.

На предприятиях Барановичей насчитывается более 1,5 тыс. вакансий, из них 980 - по рабочим профессиям. Востребованы строители, водители, медперсонал, швеи, сборщики обуви, продавцы, повара. В службе занятости в качестве безработных зарегистрированы 197 человек.

"Безработным предлагаем пройти обучение, чтобы они нашли себя на рынке труда в новой профессии. Такой возможностью воспользовались 34 человека. Спросом пользуются основы предпринимательской деятельности, после подготовки люди могут к нам обратиться за финансовой поддержкой", - рассказали в управлении по труду. Субсидии на открытие своего дела в этом году получили 17 горожан. Начинающие предприниматели занялись оказанием парикмахерских, бытовых, компьютерных услуг, розничной торговлей, ремесленничеством.-0-