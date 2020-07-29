В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи

29 июля, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня торжественно открыли новое здание станции скорой и неотложной медицинской помощи, передает корреспондент БЕЛТА.

Долгое время работники барановичской неотложки трудились в стесненных условиях. В новом здании в 2,5 раза больше площадей, более комфортные возможности для работы и отдыха персонала. Строительство станции было включено в комплексный план мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Барановичей.

Возведением медицинского объекта занимались специалисты местного "Стройтреста №25". На эти цели из бюджета направили более Br6,8 млн. Кроме того, еще на Br280,4 тыс. закуплено новое оборудование.

"В этом комплексе есть все возможности не только для оказания первичной помощи пациентам, диагностики, но и для нормального отдыха сотрудников. Для нас очень важно создать комфортные условия для тех, кто находится на передовой борьбы за здоровье людей", - подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

Владимир Караник

Анатолий Лис

На первом этаже новой станции расположились кабинеты амбулаторного посещения пациентов, душевые, раздевалки, диспетчерская, служебные помещения. Здесь также оборудовали централизованное стерилизационное отделение, оснащенное современными сухожаровым и паровым стерилизаторами. По соседству расположилась комната обезвреживания медицинских отходов. Второй этаж - административный. Там находятся комнаты отдыха персонала, столовая и конференц-зал на 82 места.

Единым комплексом к зданию неотложки пристроен гараж, рассчитанный на 20 автомобилей. Есть автомойка замкнутого цикла, мастерская для текущего ремонта машин с электроподъемником и другим оборудованием. На территории обустроили здание для наполнения медицинских баллонов кислородом, летнюю стоянку для санитарного транспорта и личных автомобилей сотрудников.

"В нашей стране большое внимание уделяется медицинскому обслуживанию населения, вводится много объектов. Ситуация с пандемией показала, что к медицине нужно относиться с большим приоритетом. Благодаря материальной базе, профессиональным кадрам мы достойно справляемся с таким серьезным вызовом, - отметил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. - Барановичи - второй по численности город Брестской области. Если взять еще и район, то работники скорой помощи обслуживают более 200 тыс. человек. В перспективе это будет центр, который будет координировать работу и близлежащий районов".

Министр здравоохранения Владимир Караник убежден: такое внимание показывает, что система здравоохранения находится на контроле у руководства страны. Минздрав продолжит улучшать возможности региональной медицины. "Наша концепция предполагает дооснащение межрайонных центров самым современным оборудованием. На повестку дня выходит правило "золотого часа". Все диагностические и лечебные возможности, если пациент доставлен поздно, не улучшают прогнозов заболевания. Своевременная же доставка помогает вернуть человека к нормальной жизни и избавить его от инвалидности. Здесь нагрузка, конечно, ложится на первичное звено, в первую очередь на службу скорой помощи. Поэтому мы и дальше будем ее развивать", - сказал министр. В том числе будет обновляться парк машин, закупаться более современное медицинское оборудование.-0-

Фото Вадима Якубёнка