В Барановичах отменили праздничные мероприятия 21-22 мая

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19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия праздника "Барановичская весна", намеченного на 21-22 мая, отменены, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Барановичский горисполком.
"Сегодня трагическая новость пришла в наш город. Потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы. К сожалению, погибли два пилота. Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко ценой своей жизни увели самолет от жилых домов, фактически повторили подвиг первого Героя Беларуси Владимира Карвата, совершенный в мае 25 лет назад", - сказал председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский в обращении к местным жителям.
Почтить память погибших летчиков можно в храме Жен-Мироносиц (бульвар Хейнола, 5).-0-