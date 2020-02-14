В Барановичах после капремонта заработал филиал детской поликлиники

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах после капитального ремонта с реконструкцией заработало педиатрическое отделение №5 городской детской поликлиники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении здравоохранения.

Модернизация филиала детской поликлиники включена в комплексный план развития Барановичей. К ремонту объекта специалисты приступили в августе 2019 года. Им потребовалось около полугода, чтобы преобразить здание внутри и снаружи. На эти цели из бюджета направлено более Br543,2 тыс. Так, выполнена частичная перепланировка помещений с внутренней отделкой. Приобретено новое технологическое, холодильное и санитарное оборудование. Заменены кровля, окна и двери, мебель, утеплен фасад здания. Для удобства людей с инвалидностью обустроили крыльцо с пандусом. Помимо этого благоустроена прилегающая территория, оборудована парковка на 14 машино-мест.

В пятом педиатрическом отделении, построенном в 1984 году, медицинскую помощь получают 6 тыс. детей, проживающих в микрорайоне Восточный. "В первую очередь улучшились условия для приема пациентов, качество оказания медпомощи. Во-вторых, более комфортно будет работать персоналу. Рабочее место каждого врача оснащено компьютером, благодаря чему они смогут выписывать электронные рецепты", - отметила главный врач Барановичской городской детской больницы Эльмира Богданович.

Ежедневно в пятом педиатрическом отделении принимают около 120 маленьких пациентов. За год под наблюдение работающих в Восточном микрорайоне врачей поступают примерно 300 новорожденных.

Как сообщил заместитель главного врача Барановичской центральной поликлиники Василий Гаркавый, в нынешнем году будет продолжена модернизация учреждений здравоохранения и приобретение нового оборудования. В частности, планируется капитально отремонтировать кровлю корпусов городской больницы. Намечено выполнить капремонт крыши с частичной заменой окон и обновлением фасада в отделении дневного пребывания. Заменят систему вентиляции и кондиционирования в реанимационном отделении детской городской больницы. В городской поликлинике №3 модернизируют рентген-кабинет под установку современного рентген-аппарата. До конца года закончится строительство и будет введена в эксплуатацию станция скорой медицинской помощи.-0-