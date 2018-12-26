В Барановичах приступили к строительству новой станции скорой помощи

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах приступили к строительству новой станции скорой и неотложной медицинской помощи. Строители уже залили фундамент здания, начали возводить стены, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий станцией Василий Бацкалевич.

Сейчас неотложка располагается в здании 1948 года постройки, которое требует капитального ремонта. Новая станция возводится в центральной части Барановичей, недалеко от действующей. Согласно проекту специалисты возведут двухэтажное здание. На первом уровне будут располагаться диспетчерская, кабинеты амбулаторного посещения пациентов, прачечная, служебные помещения, на втором - комнаты отдыха персонала, столовая, конференц-зал. Предусмотрено строительство основного гаража на 16 автомобилей, а также дополнительного на четыре машино-места с зоной диагностики для ежедневного осмотра транспортных средств и проведения мелкого ремонта.

Заказчиком объекта выступает городской УКС, строительством занимаются специалисты ОАО "Стройтрест №25". Работы ведутся за счет средств Брестского облисполкома и Барановичского горисполкома. Сдать в эксплуатацию новую станцию скорой и неотложной помощи планируется в 2019-2020 годах.

С введением в строй этого здания улучшатся условия для работы медиков, расширится штат. "На станции будет базироваться 16 бригад. Мы сможем полностью укомплектовать штат, количество работников увеличится до 390. Соответственно, это повлияет на улучшение качества оказания медицинской помощи. Также планируется закупить новое диагностическое и лечебное оборудование", - отметил Василий Бацкалевич.

Персонал неотложки круглосуточно оказывает скорую медицинскую помощь взрослому и детскому населению Барановичей и района. Зона обслуживания станции охватывает более 210 тыс. человек.-0-