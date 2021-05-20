В Барановичах прощаются с погибшими при крушении самолета летчиками

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20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах на аэродроме 61-й авиабазы проходит траурная церемония прощания с погибшими летчиками Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на горисполком.
Из Барановичей тела летчиков самолетом будут доставлены в Лиду.
Почтить память пилотов, которые 19 мая увели падающий самолет от жилых домов, собрались военнослужащие 61-й авиабазы, председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский, представители руководства города.
Также сегодня днем в местном храме Жен-Мироносиц прошла панихида по погибшим летчикам. Сотни горожан в память о майоре Андрее Ничипорчике и лейтенанте Никите Куконенко зажигали свечи и лампадки, приносили цветы.-0-