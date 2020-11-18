В Барановичах разработали концепцию развития велодвижения

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах разработали и утвердили концепцию развития велосипедного движения в городе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома Виталий Полуянчик.

В документе отражены предложения по развитию сети велодвижения и созданию профильной инфраструктуры до 2030 года. Концепция предусматривает обустройство веломаршрутов, которые соединят между собой семь районов с пересечением в центре города. В перспективе в Барановичах могут появиться семь уличных велостанций. Они будут размещаться в разных частях города примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Специалисты также предлагают обустраивать отдельные велодорожки, совмещенные с тротуарами и проезжей частью.

В Барановичах уже приступили к реализации некоторых нововведений. Например, на четырех земельных участках началось строительство многоквартирных домов, в которых будут велогаражи. "Для города это первый опыт, будем развивать его дальше. В принципе вся новая застройка проектируется с учетом возможностей велодвижения. К сожалению, районы старой застройки выпадают. С помощью концепции будем стараться исправить ситуацию", - сказал Виталий Полуянчик.

Отраженные в концепции велодвижения предложения будут учитываться при разработке нового генерального плана развития Барановичей. К работе над ним специалисты приступили в октябре.-0-