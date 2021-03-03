В Барановичах завершается строительство школы

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах завершается строительство новой школы. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Барановичах продолжается строительство школы. Если финансирование будет стабильным, то ожидаем ее ввод в этом году", - сказал Юрий Просмыцкий. Он отметил, что в учреждениях общего среднего образования региона достаточно мест для учащихся, а в молодых микрорайонах возводят школы шаговой доступности.

В Барановичах школу строят в густонаселенном микрорайоне Боровки. В четырехэтажном здании смогут обучаться более 1 тыс. детей. В школе помимо учебных классов будут спортивный и тренажерный залы, кабинет ритмики, на улице - стадион, обучающие и игровые площадки.

Всего в Брестской области работают 498 учреждений общего среднего образования, в которых учатся более 167,7 тыс. детей.

Продолжается централизованное оснащение классов новым оборудованием и средствами обучения. В прошлом году за счет республиканского бюджета в регион поставлены 28 кабинетов биологии, 178 интерактивных сенсорных панелей, 700 компьютеров. Деньги из районных бюджетов направили на закупку для 18 школ и гимназий оборудования для кабинетов физики, химии и биологии, оснащение 15 компьютерных классов.

Юрий Просмыцкий отметил, что в 10-11-х классах введено профильное обучение. В том числе созданы классы педагогической, аграрной, военно-патриотической направленности. Юношам и девушкам предоставлены возможности для профессиональной подготовки. Например, в этом учебном году 7113 старшеклассников, изучая предмет "Трудовое обучение", учатся по 50 профессиям.-0-