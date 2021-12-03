В Барановичской горбольнице №2 модернизируют систему подачи кислорода

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичской городской больнице №2 модернизируют систему подачи кислорода, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача Барановичской центральной поликлиники Анатолий Спиридо.

"Вторая больница работает круглый год с пациентами с коронавирусной инфекцией, в частности, с пневмониями. В таком режиме мы ее запустили весной 2020 года. Когда более неспокойная эпидобстановка, к нам привозят больных и из других районов: Ганцевичского, Ивацевичского, Ляховичского. Сейчас заболеваемость COVID-19 пошла на спад, и мы решили приступить к модернизации системы снабжения кислородом в больнице", - пояснил Анатолий Спиридо.

Горбольница №2 будет частично закрываться во время реконструкции. Сначала необходимые работы выполнят в двух отделениях. Потом освободят два других, а пациентов переведут на отремонтированные площади. После модернизации система подачи кислорода станет централизованной, будет добавлено еще около 100 кислородных точек.

К слову, в начале сентября завершилась реконструкция системы кислородоснабжения в Барановичской городской больнице. Был установлен дополнительный резервуар для хранения жидкого кислорода, закупили также портативные кислородные концентраторы. Количество кислородных точек увеличено практически двое. К ним могут быть подключены до половины пациентов больницы.-0-