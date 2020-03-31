В базу волонтеров Красного Креста в Могилевской области вошли почти 250 человек

31 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области в базу волонтеров региональной организации Белорусского общества Красного Креста вошли 243 человека. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель председателя областной организации БОКК Жанна Матвеева.

"В работе по профилактике коронавирусной инфекции в Могилевской области задействованы 243 волонтера областной организации Белорусского общества Красного Креста, - отметила собеседница. - Это люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые прошли специальный инструктаж, а также обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Каждый волонтер обозначен бейджем с установленным логотипом Красного Креста и имеет соответствующую экипировку".

По словам Жанны Матвеевой, работа волонтеров строится в тесном взаимодействии с территориальными центрами социального обслуживания населения, которые являются координаторами районных штабов помощи. Алгоритм действий прост: на телефоны центров соцобслуживания населения поступают звонки, которые фиксируются и вместе с исходящими контактными данными передаются волонтерам.

"Мы формируем лист заказа и выполняем запросы на приобретение средств гигиены, продуктов питания, лекарств, оплату коммунальных услуг, - отметила собеседница. - Также наши волонтеры ведут информационную работу: разъясняют, почему в сегодняшней ситуации важно оставаться дома, раздают листовки профилактического характера - как защитить себя от заражения. На данный момент мы работаем с людьми старше 65 лет. В приоритете одинокие, одиноко проживающие и инвалиды".

Представитель областной организации БОКК подчеркнула, что несмотря на широкое информирование населения, большого количества обращений пока нет. Например, 30 марта в регионе было сформировано 39 заявок от пожилых людей, для выполнения которых были задействованы 44 волонтера и сотрудника организации. С начала прошлой недели добровольцы отозвались на 137 обращений. Для их реализации потребовалось участие 107 волонтеров.

"Мы задействуем людей по мере необходимости, - заключила Жанна Матвеева. - Но даже если понадобится включить в работу всю волонтерскую базу, резерв в ее пополнении есть: в любое время свою безвозмездную помощь готовы предоставить учреждения высшего образования Могилевской области".-0-