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03 марта 2020, 15:45

В Беларусь вернулись туры

Фото ПРООН
Фото ПРООН

3 марта, Туров /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь вернули туров, их заселение стало частью инициативы по восстановлению биоразнообразия пойменных лугов в Житковичском районе, сообщили журналистам во время пресс-мероприятия в район, передает корреспондент БЕЛТА.

Инициатива реализуется с 2017 года по проекту ПРООН. На пойменные луга урочища Погост (заказник "Средняя Припять") завезены 15 быков породы Хека из латвийского национального парка "Кемери".

Как рассказали специалисты, эта порода выведена методом обратной селекции. Она наиболее приближена к ранее обитавшим на этой территории турам. Животные исчезли с территории Европы в 1627 году. В ХХ веке братья Хек в Германии пытались возродить выносливую породу крупного рогатого скота. Завезенные в Беларусь из Латвии животные - потомки вида, выведенного братьями Хек.

Месяц назад после ветеринарных проверок и необходимого карантина туров выпустили в дикую природу. Они живут на вольном выпасе. В их распоряжении 200 га пойменных лугов в акватории рек Припять и Ствига. Как отмечают в ОАО "Туровщина", взрослые особи и молодняк хорошо освоились.

Благодаря возвращению туров планируется решить актуальную для большинства европейских стран задачу по восстановлению пойменных лугов в масштабах региона. В последние десятилетия из-за сокращения сельскохозяйственного использования эти экосистемы начали зарастать кустарниками и постепенно теряют привлекательность для обитания различных видов фауны.

На территории заказника "Средняя Припять" апробируется метод устойчивого управления пойменными лугами за счет выпаса скота и сенокоса. По мнению специалистов, традиционное использование лугов позволит восстановить и сохранить ключевые места гнездования редких видов птиц - дупеля, мородунки, большого зуйка, большого веретенника, а также места крупнейших в Европе концентраций мигрирующих видов на Туровском лугу - шилохвости, свиязи, большого веретенника, турухтана.

Продумана и техническая сторона вопроса. В заказники "Споровский", "Званец", "Налибокский", ОАО "Туровщина" поставили специальную технику на $600 тыс. по проекту ПРООН-ГЭФ "Ветландс". Ее использование поможет остановить зарастание открытых болот и пойменных лугов деревьями и кустарниками и восстановить места обитания видов, которые находятся под угрозой глобального исчезновения. В Житковичском районе эта техника позволит расчистить 560 га пойменных лугов.

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Александр Корбут обозначил актуальность темы сохранения экосистем. В стране по различным причинам выведено из сельскохозяйственного оборота около 500 тыс. га земель. "Реализация подобных проектов при поддержке международных организаций помогает восстановить и сохранить экосистемы", - подчеркнул он.

"Символично, что мы говорим о реализации инициативы по ревайлдингу на пойменных лугах урочища Погост именно сегодня - во Всемирный день дикой природы, который ежегодно отмечается 3 марта, - отметила постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева. - Возвращение туров на Туровщину по проекту "Ветландс" - один из практических шагов, которые Беларусь делает на национальном и региональном уровнях для сохранения экосистем и дикой природы. Это пример трансформационного решения с использованием новейших технологий и традиционных знаний". По словам постоянного представителя ПРООН, правительство Беларуси ставит в приоритет охрану и восстановление природных ресурсов, что и далее будет отражено в пятилетних программах и стратегиях.

Проект "Ветландс" финансируется Глобальным экологическим фондом, реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Реализация инициативы по ревайлдингу стала возможной благодаря эффективному взаимодействию с ОАО "Туровщина" - одним из ключевых партнеров проекта.

Этот опыт был ранее апробирован в европейских странах. Похожие инициативы реализовали в Нидерландах, Испании, Латвии. При этом программы по ревайлдингу получают трансграничное развитие. Так, Нидерланды безвозмездно делятся животными с другими странами, которые обязуются после увеличения их численности передать туров новым странам. По такой цепочке голландские быки сначала попали в Латвию, а затем и в Беларусь.-0-

Фото ПРООН

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