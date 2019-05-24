В Беларуси активно внедряются инициативы по упрощению условий для инвестирования - Соловей

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси активно внедряются инициативы по упрощению условий для инвестирования. На этом акцентировал внимание исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей в приветственном слове к участникам XVI Гомельского экономического форума, который проходит в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Нынешний форум объединил делегации из 28 стран. Наряду с постоянными партнерами из России, Украины, Казахстана, Китая, Италии экономический и инвестиционный потенциал региона изучают представители Узбекистана, Румынии, Бельгии, Катара, Пакистана, Индии.

Обращаясь к партнерам, исполняющий обязанности председателя облисполкома подчеркнул, что в Беларуси на законодательном уровне делается все необходимое, чтобы инвестировать в страну в целом и в Гомельскую область в частности было не только выгодно, но и престижно. "Правительство Беларуси, понимая острую конкуренцию за инвестора, активно внедряет инициативы по упрощению условий для инвестирования", - добавил он.

Геннадий Соловей отметил, что 16 лет назад в Гомеле было принято прогрессивное решение провести презентацию инвестиционных предложений с участием потенциальных инвесторов. "Таким образом, именно юго-восточный регион Беларуси дал старт новому формату работы с инвестором на региональном уровне", - обратил внимание он.

По словам исполняющего обязанности председателя облисполкома, за годы проведения инвестиционный портфель главного делового собрания области пополнили 97 подписанных документов на сумму почти $2,5 млрд. "Более 50% документов уже выполнены или находятся в стадии реализации. В активе работы форума создание почти 3 тыс. рабочих мест. Причем не только в крупных городах, таких как Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица или Светлогорск, но и в отдаленных от центра Лельчицком, Житковичском районах, а также в пострадавших от аварии на ЧАЭС Ветковском и Буда-Кошелевском", - подчеркнул Геннадий Соловей.

Сегодня на форуме планируется подписать документы более чем на $130 млн. После пленарной части в программе работа пяти секций: "Агропромышленный комплекс", "Строительный, жилищно-коммунальный и транспортный комплекс", "Торговля, общественное питание и услуги", "Туризм Гомельщины. Перспективы развития", "Малый и средний бизнес".

Участники мероприятия не только познакомятся с инвестиционным и экономическим потенциалом региона, узнают об инвестпредложениях, но и посетят XX Международную выставку "Весна в Гомеле".-0-