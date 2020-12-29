В Беларуси детям-сиротам уделяется огромное внимание - Андрейченко

29 декабря, Докшицкий район /Корр. БЕЛТА/. Государство по всем направлениям уделяет огромное внимание детям-сиротам и оставшимся без попечительства родителей. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко после новогоднего праздника, который стал частью республиканской акции "Наши дети", в Бегомльской вспомогательной школе-интернате, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Андрейченко, акция "Наши дети" - очень добрая и массовая традиция, которая стала брендом страны. Лично он уже более 10 лет приезжает в гости к воспитанникам Бегомльской школы-интерната. "Здесь проживают 96 ребят. Это дети-сироты и те, которые остались без попечительства родителей. Со стороны государства им уделяется огромное внимание по всем направлениям - в вопросах проживания, образования, воспитания", - сказал спикер нижней палаты парламента.

Важно, чтобы дети получили уверенность в своем будущем, нашли себя, выбрали профессию и были полезны обществу. В месяц на одного ребенка государство тратит Br1,5 тыс. "Это делается не в каждой стране, и реализуется благодаря нашей социальной политике", - подчеркнул Владимир Андрейченко и добавил, что в акции "Наши дети" участвуют все депутаты парламента, выезжая в школы-интернаты и детские дома.

Владимир Андрейченко

Поздравляя детей с приближающимися праздниками, Владимир Андрейченко пожелал, чтобы их желания исполнились. "Новый год встречаем с надеждой на чудо. Хотелось бы, чтобы 2021-й был годом созидания, объединения, мира и спокойствия", - отметил он и поблагодарил педагогов за работу.

Сегодня в Бегомльскую вспомогательную школу-интернат приехали также шефы. Ребятам подарили беговую дорожку, два теннисных стола, стиральную машину, телевизор и денежные сертификаты.

Бегомльская школа-интернат была открыта 12 сентября 1960 года. В 1974 году ее преобразовали во вспомогательную школу-интернат. В учреждении дети находятся круглогодично. Здесь проживают 96 воспитанников, из них 19 - дети-инвалиды. Ребята участвуют в районных, областных и республиканских соревнованиях и конкурсах, где занимают призовые места.

В школе-интернате есть спортивный зал, швейная и столярная мастерские, кабинет сельхозтруда, библиотека, компьютерный класс, медпункт, пищеблок, кабинет социально-бытовой ориентировки, комната-квартира, кабинеты социально-педагогической и психологической службы, зимний сад, прачечная. Также имеется свиноферма, круглогодичная теплица, три парника и 6 га сельхозугодий.-0-

Фото Александр Хитров