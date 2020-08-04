В Беларуси есть оптимальные возможности для честного молодежного бизнеса - мнение

4 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть оптимальные возможности для честного бизнеса, в том числе молодежного. Таким мнением поделилась в беседе с корреспондентом БЕЛТА первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Вероника Гудкова, комментируя Послание главы государства белорусскому народу и Национальному собранию.

Вероника Гудкова подчеркнула, что большой блок в своем послании Президент отвел именно молодежной политике. "Сегодня в нашей стране созданы оптимальные условия для развития честного бизнеса. Попробовать свои силы в предпринимательстве могут все желающие, включая школьников и студентов. БРСМ проводит несколько проектов, которые помогают молодым новаторам реализовывать свои идеи и стартапы. Это очень интересные и востребованные у ребят направления. Из них порой вырастают целые бизнес-компании", - отметила собеседница.

Для первого секретаря обкома БРСМ также важна оценка главой государства студотрядовского движения. "Это одно из приоритетных направлений, в котором прилагается максимум усилий, - сказала она. - К примеру, на таком крупном предприятии, как "Атлант", одна из линий полностью отдана студотрядам. В Гомельской области движение тоже развивается хорошими темпами, и это круто. Молодые люди, которые трудились в таких отрядах, по-другому относятся к своей будущей профессии. К тому же это возможность завязать крепкие дружеские отношения, как наши родители когда-то".

Не осталась без внимания Президента и волонтерская деятельность. "Наши ребята действительно многое делают. Особенно ценны их действия во время пандемии. Никто не закрывался и не прятался - помогали престарелым и ветеранам в изоляции приобретать продукты, необходимые товары и лекарства. Любой мог обратиться на открытые телефонные линии в территориальных комитетах во всех регионах, и волонтеры приходили на помощь. Это дорогого стоит", - подчеркнула первый секретарь.

Коснулась Вероника Гудкова и Года малой родины. "Многие проекты и акции повернули представителей разных поколений лицом к своему родному уголку. Благоустроены деревни и села, кто-то чаще связывался со своими родными и близкими, проживающими в глубинке. И это очень ценно", - добавила она.-0-