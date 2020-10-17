В Беларуси ежегодно вывозят из леса около 15 тыс. куб.м мусора

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно из леса вывозят около 15 тыс. куб.м мусора. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, который принимает участие в республиканской добровольной акции "Чистый лес" в Воложинском районе.

Минлесхоз ежегодно проводит две акции: весной - "Неделю леса", осенью - "Чистый лес" для наведения порядка. "Вывоз мусора из леса производится постоянно, практически круглый год, в объеме где-то около 15 тыс. куб.м. Хотелось бы по этому поводу обратиться к населению: мусор в лесу не появляется просто так, из ниоткуда, это результат деятельности человека. Мы призываем не допускать этого. Гораздо приятнее гулять и отдыхать в чистом лесу", - сказал Валентин Шатравко.

Сегодня в Беларуси проходит республиканская добровольная акция "Чистый лес". Кампания по наведению порядка приурочена к Году малой родины. В течение дня волонтеры помогут лесхозам устранить несанкционированные свалки строительных и бытовых отходов, посторонние предметы в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Особое внимание уделят местам массового отдыха и благоустройству памятных объектов.

Впервые мероприятие проведено в 2010 году, за это время в нем поучаствовали сотни тысяч добровольцев. Акцию поддерживают местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения и другие учреждения страны.-0-